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年金額のどんぶり勘定は危険。平均寿命の伸びとインフレで必要資金が激増する老後の「命綱」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【年金いくらもらえる？】知らないままが危険…確認すべき3つの理由／今すぐ知る方法も分かりやすくお伝えします」を公開した。元教員FPの秋山ひろ氏が、自分の年金受給額を正確に把握すべき理由と、その確認方法について詳しく解説している。



秋山氏はまず、老後のお金に対する漠然とした不安の原因は、自身の年金額を把握していないことにあると指摘する。

その上で、正確に知るべき理由として「最後の命綱であること」「インフレが続くこと」「平均寿命の伸び」の3点を挙げた。75歳以上で働く人はわずか約11%であり、最終的には年金に頼らざるを得ないのが現実である。



さらに、物価上昇に対して年金の受給額は実質マイナスとなっており、寿命が延びた分だけ必要な老後資金も膨れ上がると警告した。



年金額の確認方法として、秋山氏は「ねんきん定期便」と「ねんきんネット」を紹介する。

「ねんきん定期便」には落とし穴があり、50歳を境に記載内容が「実績額」から「予定額」に変わる点や、手取り額ではない点に注意を促した。その上で、最新で正確な情報を確認でき、様々な申請も可能な「ねんきんネット」の活用を強く推奨している。



動画の終盤では、年金額が足りない場合の対策にも言及。

「長く働ける環境を作っておく」か「資産運用で資産に働いてもらう」という2つのアプローチを提案した。週20時間以上のパート勤務で社会保険に加入し自己負担を減らす方法や、現代において資産運用は「必須科目」であると語った。



老後への不安を解消する第一歩は、現在地である自分の年金見込額を知ることから始まる。人生後半の地図を描くための貴重な羅針盤となる解説だ。