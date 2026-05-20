元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に20日、出演。横行するPayPay（ペイペイ）悪用詐欺に注意を呼びかけた。番組ではニセの未払いメールを受けて、実際に支払ってしまった被害者を特集した。

武田は、「私もこうしたメール、実はひんぱんに来る。たいていは気にしないですが、公的機関から来てるのを装ったものだと、あれっと、ドキッとします。誰でも引っかかる可能性があるんじゃないかと思います」と語った。

同じくMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太は「今の技術だったら、これくらい簡単に作れちゃうって言いますもんね。最近は、ほぼすべてのメールを信じていないって状況になっています。最近来ていたのは、何日間かログインしていないので、60日後に削除します。それも詐欺だった」と苦笑いした。

コメンテーターで映画監督の安藤桃子氏は、アマゾンプライムの更新メールが実は詐欺だったという。「律義な国民性で、支払ってなかったっけってまじめに考えちゃいます。危うくやりそうだった。手軽さを逆手に取りそうなんで危ない」と、身近な危険を訴えていた。