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美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【台湾問題】米中首脳会談を観た私の感想を正直に話します」を公開した。動画では、米中首脳会談の感想を交えつつ、アメリカの外交姿勢や台湾問題について独自の視点から懸念と安堵を語っている。



動画の冒頭、高須氏は米中首脳会談における中国側の歓迎について言及。小さな子供たちが手を挙げてジャンプし、一斉に同じ動きをする姿に対し、「民主主義国家ではあまり見られない光景」とし、統制的な印象に言及した。さらに、トランプ大統領と習近平国家主席が並んだ際の身長差や、ビジネス外交を重視するアメリカの姿勢など、多角的な視点から会談の様子を分析した。



中盤では、自身が最も心配していたという「台湾問題」に触れる。高須氏は、トランプ大統領が西半球のみに専念し、東半球を中国に任せるのではないかと危惧していたことを告白。台湾を中国に渡し、統一を認めるようなディールが行われる可能性を懸念していたという。しかし、今回の会談の様子や、ルビオ国務長官の「アメリカは台湾への政策は変えない方針だ」という発言を踏まえ、「台湾を中国に譲るということはないだろう」と語り、安堵の表情を見せた。



後半では、アメリカが台湾を手放せない根本的な理由について持論を展開した。高須氏は、世界の貿易の大部分が海上輸送で行われていることに触れ、アメリカが「世界の海の警察」として安全を担保している構造を解説。「アメリカドルが基軸通貨として維持し続けるためにも、世界の海の警察をアメリカ海軍がやらないといけない」と指摘し、台湾海峡を含む重要な海上交通路を中国に握られることの危険性を力説した。



最後は、アメリカが基軸通貨ドルの価値と自国の経済を維持するためには、世界中の安全な海上輸送網が不可欠であると結論づけた。そのため、台湾を中国に渡して海の覇権を譲ることは、アメリカの国益を損なうことになり得ると示唆。「絶対に中国が台湾統一してはいけないと思う」「台湾は渡さないという姿勢だと確信した」と力強く述べ、動画を締めくくった。