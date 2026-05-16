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脳科学者・茂木健一郎が解説。「三つ子の魂百まで」は本当だった？成長するにつれて遺伝的要因が強まる訳

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脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて、「三つ子の魂百まで。「好きなこと」は長続きするよね。」と題した動画を公開した。動画では、人が物事を長く続けられる理由について、双生児の研究結果を交えながら、成長するにつれて遺伝的要因がむしろ強まるという意外な視点から解説している。



茂木は冒頭、自身が朝から晩まで精力的に仕事に取り組めている現状について触れ、「好きなことだから」と切り出す。そして、社会の需要に応えることも重要であると前置きしつつも、自分の時間に好きなことをやり続けるメカニズムについて、東京大学の授業で紹介したという双生児の研究結果を基に興味深い見解を提示した。



一般的に、人は成長するにつれて多様な経験を積むため、後天的な環境要因の影響が大きくなり、幼少期の方が遺伝要因が強いと思われがちである。しかし茂木は、「遺伝によって説明されるバリアビリティというのは、意外と成長していくにつれてむしろ強まることがある」と語る。



なぜ成長とともに遺伝的要因が強まる傾向にあるのか。その理由について茂木は、人間が環境の中から「その人の好きなもの」や「やりたいこと」を自ら選択し、学んでいく性質を持っているからだと説明する。成長過程で数ある選択肢の中から、自身の生来の性質に合ったものを選び取り、その道を深掘りしていくことで、結果として元々の特性が増幅されていくというのだ。



さらに茂木は、この現象をより正確に捉えるために、単なる遺伝という言葉よりも「初期状態」という概念を用いるべきだと指摘する。「元々のコンフィギュレーション、スタートポイントがあって、それに合ったものをやっていると楽しいし、ずっと続けられる」と述べ、自分自身の初期状態に合った行動を選択し続けることで、「三つ子の魂百まで」ということわざのように、その人の持つ根本的な性質がより色濃く定着していくメカニズムを明らかにした。



何かに夢中になり、それを長く続けられる背景には、自分自身の「初期状態」と、環境の中から自ら選び取った行動が見事に合致しているという科学的なメカニズムが存在していた。茂木の解説は、自身の原点を見つめ直し、心からやりたいと思える「好きなこと」に向き合うことの重要性を、改めて提示している。