【実話】夫が逮捕されて「旦那さんのこと見てなかったんですか？」と派遣会社から叱責→ひたすら頭を下げて謝罪するしかなかった屈辱【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃の実話を描いた漫画『出産から5カ月で夫が居なくなりました』。突然の事態に翻弄されながらも、子どもを守るために奮闘する妻の姿をリアルに描いている。作者のReina(@Reina770)さんに当時の切実な心境を聞いた。
■突然の逮捕と突きつけられる現実
夫のヤマトが逮捕され、新しい物件探しに苦労する妻のレイナ。息子のリウ君とお風呂に入りながら今後の生活費などを考えると落ち込む日々だった。さらに派遣会社の担当者からは「今回の件は私たちの会社の信用に関わります」「旦那さんのこと見てなかったんですか？」と激しく責められ、ひたすら謝罪するしかなかった。
物件が見つからなかった当時について、Reinaさんは意地でも見つける気持ちで動いていたが、子どもがいる以上無茶はできず、どうしてもダメなら親に頭を下げて一度地元に戻る選択を考えていたと明かす。
■差し伸べられた救いの手と一筋の光
絶望的な状況のなか、派遣先の支配人から契約更新を告げられ、会社で使っていない寮を貸してもらえることになる。レイナは感謝し荷造りに取りかかるが、離婚後の生活など考えることは山ほどあった。
そんなとき、弁護士から保釈の審査が通ったとの連絡が入る。やっと1つの道が見えてきてまた頑張ろうと思えたとReinaさんは当時を振り返る。育児に追われながら、離婚を視野に入れて過ごすレイナの奮闘は続く。
取材協力：Reina(@Reina770)
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