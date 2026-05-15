【実話】夫が逮捕されて「旦那さんのこと見てなかったんですか？」と派遣会社から叱責→ひたすら頭を下げて謝罪するしかなかった屈辱【作者に聞く】

【実話】夫が逮捕されて「旦那さんのこと見てなかったんですか？」と派遣会社から叱責→ひたすら頭を下げて謝罪するしかなかった屈辱【作者に聞く】