急な来客もこれで安心。収納上手な【ヤマゼン】折りたたみテーブルが、使い勝手抜群でAmazonで販売中！
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省スペースで賢く暮らす。完成品で届く【ヤマゼン】折りたたみテーブルの利便性が高くAmazonで販売中！
使いたい時にサッと広げて、不要な時は隙間にスリム収納。そんな理想を叶える折りたたみテーブルが6個セットで登場した。完成品のため組み立ての手間は一切不要。傷や熱に強いメラミン樹脂加工を施した天板は、日常使いに最適だ。シンプルで角のない安心設計は、どんなインテリアにも自然に溶け込む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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折りたたむと厚さわずか約4.5cmと非常にスリム。家具の隙間やクローゼットの空きスペースに収納できるため、部屋を広く使いたい一人暮らしや来客用として最適だ。
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天板にはメラミン樹脂加工が施されており、傷や汚れ、水分や熱に強いのが特徴。飲み物をこぼしたり熱いものを置いたりしても傷みにくく、長く清潔に愛用できる。
箱から出してすぐに使える完成品仕様。面倒な組み立て作業が不要なため、届いたその瞬間からすぐに活用できる。忙しい人やDIYが苦手な人にも嬉しい設計だ。
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角を丸く仕上げた安心設計を採用。万が一ぶつかっても衝撃が少なく、小さな子供がいる家庭でも安心して設置できる。シンプルで飽きのこないデザインも魅力だ。
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使いたい時にサッと広げて、不要な時は隙間にスリム収納。そんな理想を叶える折りたたみテーブルが6個セットで登場した。完成品のため組み立ての手間は一切不要。傷や熱に強いメラミン樹脂加工を施した天板は、日常使いに最適だ。シンプルで角のない安心設計は、どんなインテリアにも自然に溶け込む。
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