お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が12日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。オファーを断った仕事を告白した。

今回は人気企画「満票だったら100万円!ザ・ベストアンサー」を放送。「若者のちょっと気になるアレ、1つだけ無くせるなら何がベスト？」というお題に対し、山内は当初「SNSで踊っているやつ」と提案していたが、討論の末に「恋愛リアリティショー」へと回答を変更した。

その理由について「人前で恋愛すんな!」とバッサリ。続けて「見せるもんじゃない。カメラの前で恋愛すんな」と持論を爆発させた。さらに「俺は恋愛リアリティショーの司会系のオファー来て断りました」と告白。拒否した理由については「意味が分からないって。どう見るの?何を応援すんの?あれ」とぶっちゃけた。

この意見に、ゲストの令和ロマン・松井ケムリが「ドラマとかと同じ見方です。半分ドラマみたいな。物語を追ってるというか」と楽しみ方を解説。すると、濱家隆一が「それが危ない」と指摘。まさかの進行役で“中立”の立場でもあった濱家からの意見に、ケムリは「濱家さん、そっちなんすか!?」と山内と同じ意見に驚きを隠せなかった。

恋愛リアリティショーに猛反対した山内だったが、かつて社会現象を巻き起こした「あいのり」については別格のようで、「良かった。『あいのり』は恋愛リアリティショーなんて言い方してなかった。あれは本物でした。『あいのり』は本当の恋愛でした」と熱弁してスタジオの笑いを誘った。