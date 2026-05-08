堺雅人、風呂嫌いの佐々木舞香に“モンゴル”提案　サムライマック新CMインタビューで珍回答

日本マクドナルドは、「サムライマック」のレギュラー化5周年を記念し、5月7日から5月19日までの期間限定で、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を夕方5時からの「夜マック」にて発売しました。

あわせて放映される新TVCM「サムライマック『普通のマックじゃ物足んねえ。』篇」では、シリーズおなじみの堺雅人さんに加え、マクドナルドCM初出演となる、＝LOVEの佐々木舞香さんが初共演。“普通のマックじゃ物足んねえ”をキーワードに、“1日のご褒美”としてサムライマックを頬張る姿が描かれています。

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■ 定番の味わいを「いいとこ取り」したボリューム満点の新商品

新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、「サムライマック」のレギュラーメニューである2つの商品のおいしさを贅沢に組み合わせた、ディナータイムにぴったりのボリューム満点な新メニュー。

厚みのある100%ビーフパティ2枚に、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコン、コクのあるホワイトチェダーチーズを合わせ、にんにくとたまねぎの甘さがあとを引く香ばしい炙り醤油風のソースでまとめ上げられています。

店頭価格は単品840円から、バリューセットは1140円からとなっており、全国のマクドナルド店舗にて提供されます。

■ 堺雅人の完璧な食べっぷりと、佐々木舞香のお茶目なNGシーン

あわせて公開された新TVCMでは、会議室で商談を終える堺雅人さんと、オフィスで会議を終える佐々木舞香さんが登場。”今日をやりきった“という晴れやかな力強い表情で街中を颯爽と歩き、それぞれ同じマクドナルドの店舗に向かいます。

”普通のマックじゃ物足んねえ“と意気込む2人が 100%肉厚ビーフを使用した”肉“が特徴の「サムライマック」をおいしそうに頬張り、思わず顔を見合わせてしまうくらいに満足感の高い「サムライマック」の魅力を伝えます。

撮影現場での初顔合わせは、マクドナルドのCM初出演に「すっごい緊張します……」と挨拶する佐々木さんに対し、堺さんが分度器で測ったような綺麗な45度のお辞儀で返すという、やや硬めの雰囲気で始まりました。しかし、打ち合わせを進めるうちにすぐに和やかなムードへと変化していったといいます。

会議室のシーンでは、堺さんがビジネスパーソンとしてのシリアスな演技で見事に一発OKを獲得。その直後、ふと小道具の指輪を見つめ「いつの間にか結婚していたのかな（笑）」と笑顔を見せ、現場の笑いを誘うなどオンとオフの切り替えの早さを見せました。

また、サムライマックを食べるシーンでは、5年間CMに出演し続けている堺さんの手つきや食べ方が完璧であり、監督からの絶賛に対して「厳しく教育されてきましたから（笑）」と冗談を飛ばすなど、貫禄を感じさせる一幕もあったとのことです。

一方の佐々木さんは、食べるシーンで「口にソースが付くことを恐れずに」という指示に全力で応えました。しかし、あまりの美味しさに「目を閉じないで」という指示を忘れてしまい、NGを出してしまう場面も。監督から「もしかして……NGだともう1回食べられるから？」と冗談めかして指摘されると、「バレちゃいました？（笑）」とお茶目なリアクションで場を和ませていたそうです。

さらに、通行人が行き交う通路をすり抜ける難しいアクションシーンでは、堺さんが100人近いエキストラの間を誰ともぶつかることなくスタスタと歩き抜け、数回のテイクで完璧に撮影を終えるというプロフェッショナルな姿を披露しています。

■ 息の合ったインタビュー お風呂が苦手な佐々木へ堺が「モンゴル」を提案

撮影後のインタビューでは、二人の息の合ったユニークな掛け合いが繰り広げられました。大のマクドナルド好きを公言する佐々木さんは、5年ほど前から仕事終わりにメンバー同士でマックを食べる自撮り写真を送り合う“マック仲間”であることを明かし、堺さんを驚かせました。

頑張った日の自分への「ご褒美時間」について問われると、佐々木さんが「ガッツリご飯を食べる！ライブの日とか頑張った日はマックを食べることが多くて……お家に帰ってから『終わったぞ！』って、打ち上げで食べることが多い」と答えたのに対し、堺さんは「贅沢なご褒美時間は『何もしない』」と対照的な回答を見せました。

また、気分転換やモチベーションの上げ方についての話題では、佐々木さんが家やカラオケで歌うことをリフレッシュ方法として挙げる一方、堺さんは入浴を挙げ「放っとくと5回も6回もお風呂に入ります」と告白。

それに対し、お風呂が苦手で毎日入る前に落ち込んでしまうという佐々木さんに、堺さんが「モンゴルいいですよ。空気が乾燥してて、みんな手桶とか洗面器でパシャパシャってやって終わりです」と斜め上の提案をし、佐々木さんが「モンゴルに行きます！（笑）」と笑顔で応じるなど、ユーモアたっぷりのやり取りが展開されました。

なお、「1週間自由に過ごせるなら？」という質問に対しては、二人揃って「ずっと寝ていたい」と回答が完全に一致し、お互いに笑い合う和やかな場面で締めくくられています。

佐々木さんのCM初出演を記念し、マクドナルド公式SNSではオリジナル動画や写真を順次公開する施策が行われます。また、指定のハッシュタグをつけてリプライをすると、抽選でマックカードが当たるXでのキャンペーンも併せて実施される予定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050802.html