『鬼滅の刃』ドン・キホーテで新グッズ販売開始！アクスタやTシャツなど用意
アニメ『鬼滅の刃』の新グッズが、24日よりドン・キホーテにて発売された。アクリルスタンドや缶バッジ、Tシャツなど豊富に用意されている。
【画像】新しい絵柄を使用！『鬼滅の刃』ドン・キホーテ新グッズ一覧
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
■販売グッズ
・アクリルスタンド全15種
各\1,000(税込)
・ランダム缶バッジ全15種
単品:\400(税込)／BOX:\6,000(税込)
・ランダムSNS風アクリルチャーム全5種
単品:\800(税込)／BOX:\4,000(税込)
・ステッカー全5種
各\400(税込)
・ポストカードセット(5枚入り)
\1,000(税込)
・Tシャツ(S/M/L)
\3,300(税込)
・バスタオル
\5,000(税込)
【画像】新しい絵柄を使用！『鬼滅の刃』ドン・キホーテ新グッズ一覧
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
■販売グッズ
・アクリルスタンド全15種
各\1,000(税込)
・ランダム缶バッジ全15種
単品:\400(税込)／BOX:\6,000(税込)
・ランダムSNS風アクリルチャーム全5種
単品:\800(税込)／BOX:\4,000(税込)
・ステッカー全5種
各\400(税込)
・ポストカードセット(5枚入り)
\1,000(税込)
・Tシャツ(S/M/L)
\3,300(税込)
・バスタオル
\5,000(税込)
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