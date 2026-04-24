100均で大手メーカー品が買えるってマジか！「しかも5年ももつの？！」高クオリティな商品

ダイソーなのに、アイリスオーヤマ？！なんと家電小物売り場で、アイリスオーヤマ製の乾電池が売られていたんです。お値段はもちろん110円（税込）。お安いのに、使用推奨期限は約5年とコスパも◎です。大手メーカーの安心感と、手に取りやすい価格は買わない手はありません！ぜひチェックしてみてくださいね。

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商品情報

商品名：アルカリ乾電池（単3形、4本）

価格：￥110（税込）

使用推奨期限：5年

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480782058

あの大手メーカー品が100円で！ストックしておきたいアルカリ乾電池

ダイソーの家電小物売り場で電池を買おうとしていたところ、あの「アイリスオーヤマ」製の乾電池を発見！正直100均の乾電池は液漏れなど、ちょっと心配…という印象があったので、使い慣れているメーカー品があるのは安心ですね。

大手メーカー品ながら価格は4本入りで110円（税込）と、100均価格で購入できます。

使用推奨期限は驚きの5年！買った時期を忘れてしまっても、パッケージに使用推奨期限の月と年が印字されていて、筆者が購入した商品は「11-2030」となっています。管理がしやすいのはうれしいですね。

ストックにぴったりで、日常使いから災害時の備蓄用まで、さまざまなシーンで活躍してくれますよ。

安心して使えるのがうれしい！ダイソーの『アルカリ乾電池（単3形、4本）』

ダイソーの『アルカリ乾電池（単3形、4本）』は使用推奨期限が長いだけでなく、もちろん安心して使用できます。

リモコンやライトなどの家電小物から、防災用の懐中電灯まで…。停電時などで充電ができないシーンでも、乾電池は活躍してくれるのでストックしておくと安心ですよ。

今回はダイソーで購入した『アルカリ乾電池（単3形、4本）』をご紹介しました。売り場にはさらに長期保管が可能な10年保存タイプも並んでいました。年数が長い分だけ本数が少なくなりますが、防災バッグなどに入れて備蓄するのにはぴったり。

よく使う用のストックは5年タイプを、備蓄用のストックには10年タイプをと、分けてストックしておくと便利ですよ！ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。