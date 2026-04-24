フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞・村主章枝さん（４５）が最新ショットを公開した。

村主さんは２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「新しい友達」とぬいぐるみを持った姿をアップした。巻き髪にブラックの服でドレスアップ。

現役時代からガラリと雰囲気を変え、フォロワーは「うわっ！カワイイ」「グー！！」「お綺麗です」「すげぇー良い女」「Ｎｉｃｅです！！」「よりキレイになりましたね」「こんな可愛くて美しい姿を見せられたら眠れなくなってしまいます」とくぎ付けだった。

村主さんと言えば「氷上のアクトレス」と呼ばれた独自の世界観を持ち、多くの国際大会で活躍。２０１４年に引退し、その後は米ラスベガスで振り付けや子供たちを指導。テレビ番組では映像制作のプロデューサーに転身したと報告し、激変ぶりが話題に。

今年２月１３日に放送されたフジテレビ系「あの金どこいった？」では、現役時代の総収入は「２億円くらい」と明かし、「すべて使い切りました。使い切ってしまいました。残ってないです」「競技をやるために、すべて使い切ってしまいました」と告白した。