【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『闘うことがあります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
様々な闘うことなどがあって、平和ではなさそうです。けれど、平和に過ごしているように見せることができるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達が荒れていても自分は取り乱さずにいることができます。落ち着いている印象を周囲に見せることができるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手との関係や繋がりが良くても、それを取り巻く環境が悪く、邪魔をしてこようとする人がいるようです。相手との繋がりをもっと表にアピールしていくと良いでしょう。シングルの方は、自由に人生を生きている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は相手がこちらとのことで、辛いことを何も見ないようにします。
｜時期｜
4月28日 未来へ進む ／ 5月3日 去ってもらう人がいる
｜ラッキーアイテム｜
動物園
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞