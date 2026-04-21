見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第17話が21日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし、美津は看護の仕事に理解がなく、大反対される。そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんは、ただ見守ることしかできない自分にもどかしさを感じていた。一方の直美（上坂樹里）は、吉江（原田泰造）の元を訪れていた。近いうちに結婚するつもりだと話す。

鹿鳴館を訪れた海軍中尉の小日向（藤原季節）の様子に、ネットも疑問を抱いた。

Xには「環ちゃんお熱ほんとにしんどそうな顔してるな〜」「おタエさまみたいな考え方かなプライドだけでは食っていけない」「怪しいなぁ〜」「スパイなんじゃねーのか」「通行証忘れた？やっぱり小日向さん怪しい」「え、結婚大丈夫かな」「バレずに結婚できると思ってるのか直美」「環ちゃん、熱が下がった 良かった」「かわいいなぁ環ちゃん」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。