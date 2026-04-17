ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「張り切ってパーティーの準備をしましょう！」って言うけどお義母さ… 「張り切ってパーティーの準備をしましょう！」って言うけどお義母さん何もしないんでしょ…？ 義実家の常識が受け入れられない理由 「張り切ってパーティーの準備をしましょう！」って言うけどお義母さん何もしないんでしょ…？ 義実家の常識が受け入れられない理由 2026年4月17日 19時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ お義母さん…“なにもしない”のではなく、正確には“なにもできない”のでは？義実家の人たちは負担に感じていないようですが、自分にまで負担がくるのはモヤモヤしますよね。日ごろの無理がたたったのか、このあとお義父さんが倒れてしまうのですが…お義母さんはそのとき、救急車を呼ぶことさえできなくて…!?>>【まんが】頼りすぎの義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】頼りすぎの義母 「行ってきま〜す！」って夫よ、私のこのバタバタ見えてない？妻の職場復帰初日から夫の本性があらわに 「出ていくと困るのは君の家だよ」姉の夫からの電話に凍りつく…優しい男の本性とは【姉が帰らない理由 第6話】