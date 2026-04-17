10分でできる豚こまレシピ！ねぎだれがあと引く「豚もやしのレンジ蒸し」
【画像で見る】豚こまともやしでコスパも◎「豚もやしのレンジ蒸しねぎだれがけ」
忙しい日にも野菜とタンパク質はしっかりとりたい！そんなときのオススメは豚こまを使ったレンジ蒸し料理です。家計にも優しいもやしと豚こまで、時短にもなるレシピを人気料理研究家の小林まさみさんが教えてくれました。
▷教えてくれたのは
小林まさみさん
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
「下味をつけた豚こまを野菜にのせてレンチンするだけ。たれも混ぜるだけだから簡単です！ たれの味に変化をつけると、バリエーションが無限に広がります」（小林まさみさん）
■豚もやしのレンジ蒸しねぎだれがけ
万能ねぎたっぷりのたれを仕上げにかけて。しょうがと酢がきいていて、あとを引く味わいです。
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...150g
もやし...1袋（約200g）
えのき...大1/2袋（約150g）
＜A＞（大きめのボウルに混ぜる）
・練り辛子、酒、ごま油...各大さじ1/2
・塩...少々
＜B＞（混ぜる）
・万能ねぎの小口切り...4本分
・おろししょうが、白いりごま...各大さじ1/2
・しょうゆ...大さじ1と1/2
・酢...大さじ1
・ごま油...小さじ1
【作り方】
1 えのきは長さを半分に切り、ほぐす。豚肉は＜A＞のボウルに加えてもみ込む。
2 直径約25cmの耐熱皿に、もやしとえのきを混ぜて広げる。豚肉をなるべく重ならないように、広げてのせる。
3 ラップをかけて、肉の色が完全に変わるまで600Wで6分レンチンし、器に盛って＜B＞をかける。
（1人分304kcal／塩分2.6g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
下味がなじんで肉も野菜も、しっとりと仕上がります。電子レンジの活用で忙しい日にもメイン料理があっという間に作れます。
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食