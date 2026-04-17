高市首相と元ヤン・MEGUMIが“34分対談”で意気投合したワケ。2人を結ぶ「ヤンキー精神」の正体
2026年4月13日に行われた、高市早苗総理とMEGUMIの対談が話題です。
「お肌のこととか、どの色が似合うのかしらみたいな、そういった可愛らしい質問をいただきました。女性リーダーとして普段考えていらっしゃることとか、これからどういうふうにやっていこうみたいな女性としての部分でお話をさせていただきました」（TBS NEWS DIGより）
と、話の内容を明かしたMEGUMI。対談は自民党青年局が発行する冊子『じみんとーまがじん』に掲載される予定とのこと。
しかし、ネット上では“今は美容どころじゃないだろう”とか“原油のほうをなんとかしろ”といった批判が相次ぎました。さらに34分も話したMEGUMIとは対照的に、同日の赤沢亮正経産相との面会がわずか2分だったことが批判に拍車をかけています。
緊迫する中東情勢や原油高などの具体的な経済対策が求められている状況で、キラキラ全開の女子トークはさすがに間が悪いだろう、と。
◆高市総理とMEGUMIの間に漂う“共通の空気”
この対談の評価はさておき、高市総理とMEGUMIの間には共通の空気、バイブスが漂っているように感じます。それは、ヤンキー的なメンタリティです。
元ヤンを公言して憚（はばか）らないMEGUMIは、自身が手掛けたNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』でもそのエッセンスを演出面で存分に発揮していますし、高市総理も会見や国会答弁などで、その片鱗を見せてきました。
では、高市総理とMEGUMIをつなぐケミストリーを具体的に見ていきましょう。
高市総理は、学生時代からバイクを乗りこなし、ヘビメタバンドでドラムを叩くなど、アクティブなキャラで知られています。また1992年の雑誌インタビューでは、「女のコを押し倒せない男が増えてるんだよネ」と語っていたこともありました。バブル経済下の時代の空気とあいまって、オラオラ感を醸し出してきた要因です。
それが歳を重ね、総理になったいまでも言葉の端々に色濃く根付いていることが、独特のオーラとなっているのです。
◆過去の高市発言にみる“ヤンキー的スピリット”
たとえば、トランプ大統領との首脳会談を前に、関税交渉などを担う赤沢経産相に向かって「私に恥をかかせるな」と発言した一件。ここからは、何よりもメンツとプライドを重んじるヤンキー的なスピリットがうかがえます。
また、爆笑問題の太田光が「公約を達成できなかったらどう責任を取るのか」と問い詰めたのに対して、突然「イジワルやなぁ」と関西弁で手懐けようとしたケースも象徴的です。
これも、他者との関係性から即座に勝ち筋を見出すケンカ上手の手法です。つまり、高市総理はあらゆる局面でマウントを取り合うタイマンの論法で物事を処理しているのですね。
そんな高市総理の姿は、MEGUMIにはどう映ったでしょうか。
◆『ラヴ上等』で描かれる「ジャパニーズ・ヤンキー」
『ラヴ上等』では“売られたケンカは全部買う”、“刺激のある男がいい”、“一目惚れしたら口説く”とストレートな言葉が飛び交い、白黒つけることに全身全霊でぶつかっていく男女の恋愛模様が描かれる。
かつて暴走族の総長だったキャバクラ経営者や、憎い人物に復讐するために格闘技を始めたという施設育ちの女性などの出演者が繰り広げる物語。その中で、MEGUMIは「ジャパニーズ・ヤンキー」という存在が日本の文化として海外に面白く受け入れられる可能性があると語っていました。
自身の過去と重ね合わせ、ヤンキー的なメンタリティを良きものだと考えていることがうかがえます。
そう考えると、高市総理とMEGUMIは、メイクやファッション、そして女性リーダー論という各論を超えて、もっと深いところで共鳴していたのではないかと想像できるのです。
物事の発想や、自身の考えを表明するときの論法を作ることにおいて、ヤンキーであることの根性の強さが活きている。
そういう意味での意気投合だったのではないでしょうか。
報道によると、高市総理には気心の知れた腹心がいないといいます。ひょっとすると、今回それが見つかってしまったのかもしれません。
4月13日の首相動静に燦然と輝く34分という数字。これこそ高市早苗とMEGUMIの強い絆を映し出しているのです。
＜文／石黒隆之＞
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4
「お肌のこととか、どの色が似合うのかしらみたいな、そういった可愛らしい質問をいただきました。女性リーダーとして普段考えていらっしゃることとか、これからどういうふうにやっていこうみたいな女性としての部分でお話をさせていただきました」（TBS NEWS DIGより）
と、話の内容を明かしたMEGUMI。対談は自民党青年局が発行する冊子『じみんとーまがじん』に掲載される予定とのこと。
緊迫する中東情勢や原油高などの具体的な経済対策が求められている状況で、キラキラ全開の女子トークはさすがに間が悪いだろう、と。
◆高市総理とMEGUMIの間に漂う“共通の空気”
この対談の評価はさておき、高市総理とMEGUMIの間には共通の空気、バイブスが漂っているように感じます。それは、ヤンキー的なメンタリティです。
元ヤンを公言して憚（はばか）らないMEGUMIは、自身が手掛けたNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』でもそのエッセンスを演出面で存分に発揮していますし、高市総理も会見や国会答弁などで、その片鱗を見せてきました。
では、高市総理とMEGUMIをつなぐケミストリーを具体的に見ていきましょう。
高市総理は、学生時代からバイクを乗りこなし、ヘビメタバンドでドラムを叩くなど、アクティブなキャラで知られています。また1992年の雑誌インタビューでは、「女のコを押し倒せない男が増えてるんだよネ」と語っていたこともありました。バブル経済下の時代の空気とあいまって、オラオラ感を醸し出してきた要因です。
それが歳を重ね、総理になったいまでも言葉の端々に色濃く根付いていることが、独特のオーラとなっているのです。
◆過去の高市発言にみる“ヤンキー的スピリット”
たとえば、トランプ大統領との首脳会談を前に、関税交渉などを担う赤沢経産相に向かって「私に恥をかかせるな」と発言した一件。ここからは、何よりもメンツとプライドを重んじるヤンキー的なスピリットがうかがえます。
また、爆笑問題の太田光が「公約を達成できなかったらどう責任を取るのか」と問い詰めたのに対して、突然「イジワルやなぁ」と関西弁で手懐けようとしたケースも象徴的です。
これも、他者との関係性から即座に勝ち筋を見出すケンカ上手の手法です。つまり、高市総理はあらゆる局面でマウントを取り合うタイマンの論法で物事を処理しているのですね。
そんな高市総理の姿は、MEGUMIにはどう映ったでしょうか。
◆『ラヴ上等』で描かれる「ジャパニーズ・ヤンキー」
『ラヴ上等』では“売られたケンカは全部買う”、“刺激のある男がいい”、“一目惚れしたら口説く”とストレートな言葉が飛び交い、白黒つけることに全身全霊でぶつかっていく男女の恋愛模様が描かれる。
かつて暴走族の総長だったキャバクラ経営者や、憎い人物に復讐するために格闘技を始めたという施設育ちの女性などの出演者が繰り広げる物語。その中で、MEGUMIは「ジャパニーズ・ヤンキー」という存在が日本の文化として海外に面白く受け入れられる可能性があると語っていました。
自身の過去と重ね合わせ、ヤンキー的なメンタリティを良きものだと考えていることがうかがえます。
そう考えると、高市総理とMEGUMIは、メイクやファッション、そして女性リーダー論という各論を超えて、もっと深いところで共鳴していたのではないかと想像できるのです。
物事の発想や、自身の考えを表明するときの論法を作ることにおいて、ヤンキーであることの根性の強さが活きている。
そういう意味での意気投合だったのではないでしょうか。
報道によると、高市総理には気心の知れた腹心がいないといいます。ひょっとすると、今回それが見つかってしまったのかもしれません。
4月13日の首相動静に燦然と輝く34分という数字。これこそ高市早苗とMEGUMIの強い絆を映し出しているのです。
＜文／石黒隆之＞
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4