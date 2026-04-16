ジャングリア沖縄の新大型ライドアトラクション「やんばるトルネード」が4月29日に登場！
2025年7月25日に開業した沖縄北部のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」の新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO(やんばるトルネード)」が2026年4月29日(祝)に登場！やんばるの雄大な景色を体感し、子どもから大人まで家族みんなで「超気持ちいい！」爽快な絶叫を分かち合える、沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションが誕生する。
【画像】アトラクションへの案内人数の拡大や、待ち時間の大幅な短縮について
■やんばるの絶景を見渡しながら美しい青空に向かって体ごと放り投げられる、超気持ちいい爽快・絶叫アトラクション「やんばるトルネード」
「やんばるトルネード」は、大自然やんばるの渓谷が広がるジャングル エクストリームズエリアに誕生する、ライド直径約16メートルのパーク屈指の大型ライドアトラクション。心地よい風を切って回転しながら動き始めると、アトラクションはだんだんと傾き、最大高度約20メートルまで到達。やんばるの渓谷の上にそびえたつアトラクションから広大な大自然と青空の絶景を眺めながら、最高到達点では体は完全に逆さまへ…！遠く連なる山々までもが視界のなかで渦を巻く、これまでにない超気持ちいい絶叫体験ができる。年齢4歳以上、身長120センチ以上が対象だ。
■やんばるの起伏、渓谷、大空、地形を丸ごと活かした体験設計
やんばるの起伏に富んだ地形は、通常の施設建設においては平坦にされがちだが、「やんばるトルネード」ではその発想を逆転。渓谷の起伏をそのまま体験の高低差として活用し、さらに樹木を一本も切らずに構造体を設計することで、やんばるの大自然に溶け込むアトラクションを実現。この設計が独自の「視点体験」を生み出している。ライドが回転し始めると、やんばるの深い緑の渓谷が眼下に広がり、そのまま一気に沖縄の大空へと駆け上がる。逆さまになった頂点では、果てしなく続く青空が足元に広がる。回転するたびに景色が切り替わるこの体験は、同じコースを周回しながらも、新たな発見をもたらす設計となっている。
■改善を積み重ね、開業から大幅に成長。やんばるトルネード導入でさらなる運営進化へ
2025年7月の開業以来、ジャングリア沖縄は運営改善を積み重ねながら着実な成長軌道を歩んでいる。開業後、アトラクションの案内効率化、午後から入場できるチケット施策、新アトラクション導入、アプリによる整理券抽選導入、混雑分散施策などの結果、人気アトラクションの「ダイナソー サファリ」など大規模アトラクションでは開業当初比約1.2〜1.7倍、「スカイ フェニックス」などのエクストリーム アトラクションでは開業期比で約2倍以上のゲストへ体験を届けられる体制が整った。
開業以来着実に来場実績を積み上げ、2026年1月には過去最高の来場者数を記録。これまで積み重ねてきた運営改善により、開業期と同等のゲストを迎えながらも、待ち時間を大幅に削減するなど、スムーズな案内を実現。
こうした運営基盤の強化を背景として、今回のやんばるトルネード導入への投資を計画通り実施することが可能に。子どもから大人まで家族全員が一緒に楽しめ、最大48人が同時乗車できる本アトラクションの稼働により、パーク全体のキャパシティと体験できるアトラクション総数は拡大。さらに、パーク全体でのゲスト分散が進み、ほかのアトラクションの待ち時間の軽減などにも大きな効果を発揮しそうだ。ゴールデンウィークそしてハイシーズンの夏休みを含む繁忙期においても、現在快適なパーク体験のために設けている上限5000人前後をさらに引き上げ、より多くのゲストが心地いい体験ができる体制が整う予定だ。
※集客や待ち時間の比較は、開業第1周〜2週(2025年7月25日〜8月7日)と年末年始(2025年12月28日〜2026年1月3日)の結果に基づく
■工事進捗レポート〜現場から届く「誕生の記録」〜
2025年9月に着工したやんばるトルネードは、現在、全工程の約7割が完了。2026年4月29日(祝)のスタートに向けて連日作業が進んでいる。
■旅を盛り上げる、沖縄食材を使用した新メニューも続々！
2026年4月22日(水)よりジャングリア沖縄の新しいフードメニューが登場。カートを含む飲食施設で、沖縄の食材を取り入れながら、体験と食の両軸で食体験がさらに充実する。
■JUNGLIAコース／PANORAMA DINING
沖縄食材を使用した五感を刺激する「JUNGLIA コース」。メイン料理の「しま牛和牛(里帰り牛)のロースト生昆布ソース」は、沖縄で産まれ、鹿児島で育った里帰り牛を使用。沖縄県産のバナナのローストが添えられている。
■THE WILD イカ墨じゅーしー＆フライングスクイッド／WILD BANQUET
伊江島産のイカ墨を使ったじゅーしーの上に大胆に沖縄県産のトビイカをトッピング。レモンをしぼってさっぱりエネルギーをチャージしよう。
■トロ〜り紅豚角煮サンド〜泡盛仕込み〜／FOOD CART
紅イモを食べて育ったやわらかく甘味のある紅豚をとろとろになるまで泡盛で仕込み、食べ応えのある角煮サンドに仕立てた一品。
■JUNGLIAツリーサラダ／TROPICAL OASIS
ジャングリア沖縄を象徴するJUNGLIAツリーをイメージした、タンパク質とミネラルたっぷりのサラダ。器を崩して、アンチョビとチーズの効いたドレッシングで食べよう。
■ゲストをさらに巻き込む演出で、春からショー内容もアップデート！
大人気のショーも順次アップデート予定。ブリーズ アリーナで行われる「ジャングリア スプラッシュフェス」は、三線の音色が響く沖縄ミュージックから始まり、みんなでずぶ濡れになって踊りはしゃぎながら、よりゲストが巻き込まれる演出を強化。エンターテイナーがゲストの目の前まで来て、大熱狂ショーを最高潮に盛り上げる。また、新しく登場する「クールダウン ウォーター パーティー」は、圧倒的な水量のエンターテイメントショーで、SNSで話題の水まきダンスを取り入れ、全身びしょ濡れになりながら心も体も思いきり解放される、忘れられない最高の体験になるはず。
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■やんばるの絶景を見渡しながら美しい青空に向かって体ごと放り投げられる、超気持ちいい爽快・絶叫アトラクション「やんばるトルネード」
「やんばるトルネード」は、大自然やんばるの渓谷が広がるジャングル エクストリームズエリアに誕生する、ライド直径約16メートルのパーク屈指の大型ライドアトラクション。心地よい風を切って回転しながら動き始めると、アトラクションはだんだんと傾き、最大高度約20メートルまで到達。やんばるの渓谷の上にそびえたつアトラクションから広大な大自然と青空の絶景を眺めながら、最高到達点では体は完全に逆さまへ…！遠く連なる山々までもが視界のなかで渦を巻く、これまでにない超気持ちいい絶叫体験ができる。年齢4歳以上、身長120センチ以上が対象だ。
■やんばるの起伏、渓谷、大空、地形を丸ごと活かした体験設計
やんばるの起伏に富んだ地形は、通常の施設建設においては平坦にされがちだが、「やんばるトルネード」ではその発想を逆転。渓谷の起伏をそのまま体験の高低差として活用し、さらに樹木を一本も切らずに構造体を設計することで、やんばるの大自然に溶け込むアトラクションを実現。この設計が独自の「視点体験」を生み出している。ライドが回転し始めると、やんばるの深い緑の渓谷が眼下に広がり、そのまま一気に沖縄の大空へと駆け上がる。逆さまになった頂点では、果てしなく続く青空が足元に広がる。回転するたびに景色が切り替わるこの体験は、同じコースを周回しながらも、新たな発見をもたらす設計となっている。
■改善を積み重ね、開業から大幅に成長。やんばるトルネード導入でさらなる運営進化へ
2025年7月の開業以来、ジャングリア沖縄は運営改善を積み重ねながら着実な成長軌道を歩んでいる。開業後、アトラクションの案内効率化、午後から入場できるチケット施策、新アトラクション導入、アプリによる整理券抽選導入、混雑分散施策などの結果、人気アトラクションの「ダイナソー サファリ」など大規模アトラクションでは開業当初比約1.2〜1.7倍、「スカイ フェニックス」などのエクストリーム アトラクションでは開業期比で約2倍以上のゲストへ体験を届けられる体制が整った。
開業以来着実に来場実績を積み上げ、2026年1月には過去最高の来場者数を記録。これまで積み重ねてきた運営改善により、開業期と同等のゲストを迎えながらも、待ち時間を大幅に削減するなど、スムーズな案内を実現。
こうした運営基盤の強化を背景として、今回のやんばるトルネード導入への投資を計画通り実施することが可能に。子どもから大人まで家族全員が一緒に楽しめ、最大48人が同時乗車できる本アトラクションの稼働により、パーク全体のキャパシティと体験できるアトラクション総数は拡大。さらに、パーク全体でのゲスト分散が進み、ほかのアトラクションの待ち時間の軽減などにも大きな効果を発揮しそうだ。ゴールデンウィークそしてハイシーズンの夏休みを含む繁忙期においても、現在快適なパーク体験のために設けている上限5000人前後をさらに引き上げ、より多くのゲストが心地いい体験ができる体制が整う予定だ。
※集客や待ち時間の比較は、開業第1周〜2週(2025年7月25日〜8月7日)と年末年始(2025年12月28日〜2026年1月3日)の結果に基づく
■工事進捗レポート〜現場から届く「誕生の記録」〜
2025年9月に着工したやんばるトルネードは、現在、全工程の約7割が完了。2026年4月29日(祝)のスタートに向けて連日作業が進んでいる。
■旅を盛り上げる、沖縄食材を使用した新メニューも続々！
2026年4月22日(水)よりジャングリア沖縄の新しいフードメニューが登場。カートを含む飲食施設で、沖縄の食材を取り入れながら、体験と食の両軸で食体験がさらに充実する。
■JUNGLIAコース／PANORAMA DINING
沖縄食材を使用した五感を刺激する「JUNGLIA コース」。メイン料理の「しま牛和牛(里帰り牛)のロースト生昆布ソース」は、沖縄で産まれ、鹿児島で育った里帰り牛を使用。沖縄県産のバナナのローストが添えられている。
■THE WILD イカ墨じゅーしー＆フライングスクイッド／WILD BANQUET
伊江島産のイカ墨を使ったじゅーしーの上に大胆に沖縄県産のトビイカをトッピング。レモンをしぼってさっぱりエネルギーをチャージしよう。
■トロ〜り紅豚角煮サンド〜泡盛仕込み〜／FOOD CART
紅イモを食べて育ったやわらかく甘味のある紅豚をとろとろになるまで泡盛で仕込み、食べ応えのある角煮サンドに仕立てた一品。
■JUNGLIAツリーサラダ／TROPICAL OASIS
ジャングリア沖縄を象徴するJUNGLIAツリーをイメージした、タンパク質とミネラルたっぷりのサラダ。器を崩して、アンチョビとチーズの効いたドレッシングで食べよう。
■ゲストをさらに巻き込む演出で、春からショー内容もアップデート！
大人気のショーも順次アップデート予定。ブリーズ アリーナで行われる「ジャングリア スプラッシュフェス」は、三線の音色が響く沖縄ミュージックから始まり、みんなでずぶ濡れになって踊りはしゃぎながら、よりゲストが巻き込まれる演出を強化。エンターテイナーがゲストの目の前まで来て、大熱狂ショーを最高潮に盛り上げる。また、新しく登場する「クールダウン ウォーター パーティー」は、圧倒的な水量のエンターテイメントショーで、SNSで話題の水まきダンスを取り入れ、全身びしょ濡れになりながら心も体も思いきり解放される、忘れられない最高の体験になるはず。
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