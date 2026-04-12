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【速報まとめ】米国とイランの直接交渉が決裂。今後の4つのシナリオと株価への影響

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が、「米国とイラン、交渉決裂。今後の4つのシナリオ。」と題した動画を公開した。動画では、パキスタンで行われた米国とイランの歴史的な直接交渉が決裂したという速報をもとに、交渉で達成された事実や残された課題、そして今後のシナリオと相場への影響について詳しく解説している。



1979年のイラン革命以来となる両国最高位の直接対話は、21時間に及ぶ協議の末、合意に至らず決裂した。しかしガーコ氏は、この結果を悲観するだけではないと語る。4月22日までの2週間の停戦維持や、米軍によるホルムズ海峡の機雷除去開始など、5つの「達成された事実」があると指摘。一方で、ウラン濃縮の放棄を求める「核兵器」の問題や、通行料徴収権を巡る「ホルムズ海峡の主権」など、4つの深い溝が依然として存在していることを明らかにした。



今後の展開について、ガーコ氏は停戦期限までに起こりうる4つのシナリオを提示した。最も現実的な展開として、核問題を棚上げしてホルムズ海峡の安全通航のみを先行合意し、停戦を延長する「部分合意」を挙げた。両国が面目を保てる落としどころだという。逆に最も恐ろしいシナリオとして、最終案の拒否による「停戦期限切れと攻撃再開」を挙げ、原油価格の急騰とインフレの再燃が株価下落を招く連鎖的なリスクに警鐘を鳴らした。



週明けの市場動向については、サンデーダウの動きから米国市場は「完全な決裂」とは見ておらず、一時的な下落にとどまると予想。日本株に関しても、下落スタートの可能性があるものの、外国人投資家の買い越しや円安の進行が下支え材料になると推測している。



最後にガーコ氏は、市場が不安定な状況下であっても、長期投資家が取るべき行動は変わらないと強調する。「淡々と積み立てて、淡々とホールド」することが重要だと語り、歴史的に見ても恐怖のピークで投資を続けた者にリターンがもたらされると視聴者に呼びかけた。4月22日の停戦期限に向け、冷静な状況判断が求められている。



本投稿は特定銘柄の売買を推奨するものではありません。市場分析・教育目的の情報提供であり、投資判断はご自身で行ってください。