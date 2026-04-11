世間からは「専業主婦は仕事として認められない」でも素敵な夫は妻のことを「最高の同僚！」と言ってくれる！【作者に聞く】

世間からは「専業主婦は仕事として認められない」でも素敵な夫は妻のことを「最高の同僚！」と言ってくれる！【作者に聞く】