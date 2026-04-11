感謝状を贈られた吉岡さん（左）と佐藤さん＝８日、麻生署

行方不明となっていた高齢男性を保護したとして、神奈川県警麻生署は８日、桐蔭学園高３年の吉岡杜萌輝さん（１７）と佐藤菜摘さん（１７）に感謝状を贈った。高齢化が進む地域で、支え合いの価値を示す行いだった。

２人は学校帰りの３月９日午後６時ごろ、川崎市麻生区内のフットサル場付近を歩いていた際、ふらつきながら歩く９３歳の男性と擦れ違った。直後に男性が転倒し、左手から出血していた。佐藤さんが「大丈夫ですか？」と声をかけて、近くのベンチで止血の処置を施すと、吉岡さんが男性の連絡カードを発見した。男性が過ごす介護施設に連絡し、タクシーを手配。２人で同乗して施設まで付き添い、職員に引き渡した。

署によると、男性は同日午後１時ごろから外出し、施設側は同５時ごろに署へ行方不明者として連絡を入れ、署員が周辺をパトロールしていた。

「転んでしまったので助けたかった」。吉岡さんはとっさの判断だったと振り返る。認知症だった祖父を２年前に亡くしていた佐藤さんは「自分のおじいさんと重なった。お孫さんがいるのかなと思ったので、幸せに長生きしてほしい」と笑顔で語った。

厚生労働省の２０２３年の「市区町村別生命表」では、麻生区の平均寿命は男性が８４・０歳、女性は８９・２歳と全国で最も高い。署にも連日のように行方不明者の連絡が届くといい、高齢者の見守りが課題となっている。倉田文二署長は「他人に関わりたくないと思う人が増えた今の時代に、若い世代の協力は地域の安全・安心につながる」と２人の行動に目尻を下げた。