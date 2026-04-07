4月7日、実業家・タレントとして活動するローランドのYouTubeチャンネル『THE ROLAND SHOW 【公式】』が更新され、『Snow Man佐久間とサシ飲みの末に…「言ったことない」本音がポロリ』と題した動画が公開された。ゲストとして出演した9人組アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介が、自身の私物や価値観について語る場面が注目を集めている。

動画では、ハイブランドに対する考え方をめぐりトークが展開された。ローランドがブランド志向に対して距離を置くスタンスを明かすと、佐久間も「ブランド名がバーン！みたいなやつあるじゃないですか。苦手なんですよ。絶対に買わない」と語り、“自分が主語”と主張していた。

さらに話題は、身につけている私物の価格に対する周囲の反応へと移る。

「佐久間さんは、『たまにネットとかで身につけているもので「こんな高いのつけてる」とか言われることがあるんですよ』としつつも、『高いから着けてるんじゃない』と強調。『そこにつぎ込まれた歴史とかロマンで。ロマン買いって呼んでるんですよ、腕時計に関して』と、自身の基準を説明しました。こうした価値観についてローランドさんも共感を示し、日本の時計ブランド『SEIKO』やスイスの高級時計ブランドである『ブレゲ』への愛をぶつけ合っていました」（芸能ジャーナリスト）

実際、佐久間は自身のInstagramなどで私服や私物を公開しており、ファンの間ではブランドや価格を特定する動きも少なくない。過去には着用していた腕時計が、ブレゲの世界50本限定モデル『クラシック トゥールビヨン シデラル 7255』とされ、その価格が約3000万円にのぼることでも話題となった。こうした背景から、「高級志向」というイメージが一部で定着していた側面もあるとみられる。

X上では、

《Breguetの時計についてこんなに熱く語れる佐久間くん、そりゃCEOのグレゴリー・キスリングさんと仲も深まるよね》

《2人のこだわりや好きなもの、コトが上っ面ではない事がよく伝わりました！》

《ローランドさんと佐久間くん価値観が同じだからこそ本音を話せたのかな》

という声があがっている。

芸能人の私物は高額なものが多く、“金額”という分かりやすい指標で語られがちだ。しかし、佐久間は“ロマン買い”という、機能や価格を超えた独自の基準を示した。今後、佐久間がどのロマンに惹かれるのか注目が集まりそうだ。