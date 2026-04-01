アップルが「AIツールのマーケットプレイス」を構築している可能性が浮上しました。

ブルームバーグによれば、「iOS 27」の音声アシスタント「Siri」では、ユーザーがお気に入りのAIをアプリのように選んで利用できるとのこと。具体的には「Gemini」や「Claude」といったサードパーティ製のAIアシスタントを、Siriに直接プラグインとして組み込めるようになるといいます。

アップルは「App Store」にこれらのAI向けの項目を設置し、アプリ配信と同じような「AIツールのマーケットプレイス」を構築しようとしている模様です。海外メディアのDigital Trendsはこの動きについて「Siriを複数のAIモデルの『ハブ』や『ルーター』に変えようとしている」と説明しています。

現在、アップルは自社製AI「Apple Intelligence」の強化と、サードパーティへの門戸開放という「2段構え」の戦略をとっています。さらにAIツールをApp Store経由で提供することで、サブスクリプションの手数料を徴収することも可能です。将来的には、ユーザーが必要に応じてAIツールを組み合わせて使う時代が来るかもしれません。

AI開発で後手に回るアップルですが、iPhoneやiPadという強力なハードウェアに他社製AIを迎え入れることで、最も優れたAIプラットフォームを提供できるのかもしれません。

Source: ブルームバーグ

Via Digital Trends

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