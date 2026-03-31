愛知県の東三河地方に水を送る豊川用水。その最大の水源･宇連ダムは、深刻な渇水が続いています。

【写真を見る】貯水率0%→5%台に戻った 渇水の宇連ダムに“恵みの雨” きょうの緊急導水見送り 水不足心配で愛知のアスパラガス農家は？

こうした中、きょう3月31日には久しぶりの「雨」。愛知県新城市で24時間に50ミリ以上の雨が降るのは、去年9月以来、約7か月ぶりのことです。

この雨で一時、0%になっていた宇連ダムの貯水率は、きょう午後5時時点で5．2%にまで回復。静岡県の佐久間ダムからの「緊急導水」は、3月31日から5月5日までですが、きょうの実施は見送られました。

（愛知・大村知事）

「きょう雨が降っておりますので、宇連ダムと大島ダムが枯渇して（貯水率が）ゼロになったらさすがに困りますねということで、いつでも（導水が）できるようにスタンバイはできていますので、状況を見ながら…」

アスパラ農園「ちょっとヒヤヒヤしていたが…」

豊川用水からの農業用水を使う、アスパラ農園では…



（中村アスパラ園 中村毅さん）

「旬の前が、アスパラは一番水を使う時期になるので、ちょっとヒヤヒヤしていたが、何とか水を使って旬を迎えられた」

この農園では3月23日からアスパラガスを出荷。年間約15トンを育て、中でも今が旬の「天晴」というブランド名がついた極太のアスパラガスは、みずみずしく、味が濃いのが特徴です。

ただ、栽培には多くの「水」が必要。今のところ水不足による目立った影響はないとのことですが、収穫は9月末ごろまで続き、それまでは、ほぼ毎日水が必要となります。



（中村さん）

「このまま水がなくなってしまって、万が一断水となると、本当に品質の低下というか収穫ができない。きょうも雨が降っていますけれど、ちょっと回復してもらって潤沢に水が戻るのを待っています」