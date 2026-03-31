Sakura(C)光文社／週刊FLASH 写真◎中山雅文

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　普段はジムでパーソナルレッスンを行っているトレーナー・Sakuraが、3月31日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。

【写真】同誌には…吉田恵美も圧倒的なグラビア披露

　1月に本格グラビアデビューが話題となったSakuraが、3月31日発売の『週刊FLASH』に再登場した。5ページのグラビアでトレーナーならではの健康的なプロポーションを披露している。インタビューではブレイクのきっかけとなったSNSでバズるまでの努力についても語っている。

　同誌には、森脇梨々夏、吉田恵美、幸田あかり、りんたろー、大嶋みくらが登場する。