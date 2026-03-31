美尻パーソナルトレーナーSakura、話題沸騰で『FLASH』再登場 健康的なプロポーション
普段はジムでパーソナルレッスンを行っているトレーナー・Sakuraが、3月31日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】同誌には…吉田恵美も圧倒的なグラビア披露
1月に本格グラビアデビューが話題となったSakuraが、3月31日発売の『週刊FLASH』に再登場した。5ページのグラビアでトレーナーならではの健康的なプロポーションを披露している。インタビューではブレイクのきっかけとなったSNSでバズるまでの努力についても語っている。
同誌には、森脇梨々夏、吉田恵美、幸田あかり、りんたろー、大嶋みくらが登場する。
【写真】同誌には…吉田恵美も圧倒的なグラビア披露
1月に本格グラビアデビューが話題となったSakuraが、3月31日発売の『週刊FLASH』に再登場した。5ページのグラビアでトレーナーならではの健康的なプロポーションを披露している。インタビューではブレイクのきっかけとなったSNSでバズるまでの努力についても語っている。
同誌には、森脇梨々夏、吉田恵美、幸田あかり、りんたろー、大嶋みくらが登場する。