歌手和田アキ子（75）が、29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。40年にわたって続いたTBS系「アッコにおまかせ！」の終了を決めた理由を明かした。

40年続いた「おまかせ！」は29日にレギュラー放送最終回を迎えた。番組の終了を決めたのは自分自身といい「これは正直にね。長い間やってると、老害じゃないけど『見たくない』とか。見なきゃいいのに『見たくない』と（言われる）。何か言葉を間違ったりすると、揚げ足取るんですよ」と自身に寄せられるネガティブな声について語り、「嫌だなとか言ってて」と打ち明けた。

また20年に樹立した「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」のギネス記録に触れながら「それをいただいた時に、マネジャーと『そろそろかな』って。40周年。軽い気持ちだったんです。『40周年たったらもうやめようか』って」と前々から40年を節目の1つと考えていたことを告白。「世の中が『若者はテレビから離れてる』っていうのに、若者を対象にしたとか」と現在のテレビ制作に疑問を述べつつ、「私は背中たたかれるのは嫌だよと。私にもプライドがある。たたかれる前に、たたこうとする前にもう発表したいと。自分で。あまりプライドなんかないけど、不良の私が許さない。そこは絶対嫌だった」と決断の理由を語った。