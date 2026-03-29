今月４日にデビュー予定の高知競馬の塚本直之（１８）は、金沢所属の甲賀弘隆騎手（旧姓・塚本）、高知所属だった雄大さん、岩手所属の涼人騎手、名古屋所属の征吾騎手を兄に持つ、塚本５兄弟の末っ子。次男の雄大さんが２４年３月の落馬事故で死去してから２年、兄と同じ高知・目迫大輔厩舎からデビューを果たす。

当初は兄弟とかぶらない笠松所属を希望していたというが、「雄大が見て後押ししてくれると考えて、一緒に走りたいなという気持ちがあった」と、自ら高知所属を志願。勝負服も雄大さんが仕様していた柄に厩舎カラーの緑色を合わせた胴緑、黄二本輪、袖黄一本輪。「兄がやりたかった自厩舎の馬で重賞制覇をしたい」と亡き兄の夢を受け継いだ。

高知には２度訪問。雄大さんに地元の有名店「浜心うどん」や、坂本龍馬の銅像がある景勝地・桂浜に連れて行ってもらったとうれしそうに話す。優しかった兄との思い出を「忙しい時間を削って遊んでくれました」と述懐。乗馬未経験から騎手になる夢をかなえた末っ子は、「一鞍一鞍大切に乗ります。任された内容以上の結果を出せるように」と気合十分。高知で兄が描いた夢を追いかける。