杉浦太陽が3月25日放送の『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ）に出演し、妻・辻希美の“炎上騒動”の実態を明かした。それはあまりにも理不尽な内容だった――。

【写真】「生々しすぎる」と炎上…辻希美がYouTubeで公開した出産シーン

「練乳いちご炎上」に絶句

「この日は、SNSでの思わぬ炎上がテーマでした。ここで、かまいたちの濱家隆一さんから『辻ちゃんなんか、SNSなんかよう言われがちじゃないですか』と振られると、杉浦さんは『元祖・炎上女王なんでね』と自虐気味に回答。濱家さんが『ワケ分からんことで炎上しますもんね』と指摘すると、理解不能の炎上エピソードが飛び出したのです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

それが、「いちご狩りに行って、練乳かけたら炎上しましたからね」というものだった。

「山内健司さんは『えっ!?』と絶句し、近藤千尋さんは『意味わかんない』と困惑していました。杉浦さんは理由について、『せっかくのいちごに練乳かけて甘くして。そうじゃなくても甘いわ!って（炎上した）』と説明していたのです」

アンチからすればフレッシュないちごに練乳をかけるとは何事か、というわけだ。杉浦は、さらに別の“事件”も明かす。

「『煮物を作ったら、“具材の切り方がデカい”ってドーンと炎上したりとか』と語り、『それがブームみたいな…』と嘆いていました。こうした言われなきバッシングに辻さん本人も相当ショックを受けていたようです。何回もブログをやめたいと話すたびに、杉浦さんが励ましていた、と当時を振り返っていました」

芸能プロ関係者もこう語る。

「元モーニング娘。の辻さんは2007年、19歳で結婚し、20歳で第一子を出産。国民的アイドルの“若すぎる結婚”として世間の注目を一身に集めました。当時はブログ全盛期と重なり、私生活が常に“監視される状態”に。ただ同世代というより、その親世代からの“姑目線”の批判が多かったのでは。そこに面白半分のユーザーも加わり、炎上が“日常”のように広がっていった印象です」

現在は5児の母としての頑張りが受け入れられ、バッシングも落ち着いた感もあるが、夫婦は新たな“脅威”と戦っている。

「番組で杉浦さんは、コメント欄をオフにするなど対策していると明かしましたが、『切り抜きで炎上したりするんですね。だから止めようがない』と語っていました。YouTube動画の一部分だけが切り取られ、ショート動画として拡散されることで防ぎようがない状態なのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

YouTubeチャンネル登録者は200万人超え。注目度の高さからすればCM起用がもっとあっても不思議ではないが、意外と少ない。その背景には、こうした“炎上イメージ”が影を落としている可能性もありそうだ。