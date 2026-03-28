「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が28日、自身のXやインスタグラムを更新。25年4月から「第25期劇団員」としてアシスタントを務めてきたラジオ番組「劇団サンバカーニバル」（土曜午後8時）ラスト出演を告知した。

Xでは「おはよう 今日はいよいよ＃劇団サンバカーニバルアシスタント卒業の日 最後是非聴きにきてね」と報告。

インスタグラムでも「#fmfuji」「#劇団サンバカーニバル」「#本日アシスタント最終日」「#卒業」「#1年間ありがとうございました」とハッシュタグをつけ、髪をポニーテールに束ねた黒いバンドゥビキニ水着ショットも投稿した。

ファンやフォロワーからも「最後までファイト」「最後のいい締めくくりを期待してるよ」などのエールに加え、「今日もホントに綺麗」「美しい〜」「芸術的な美しさ」「見事なパーフェクトボディ」「綺麗でセクシーでキュンキュンしちゃう」「日本の国宝美女」「ほんと世界一」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」としても活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。