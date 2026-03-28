「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）

虎の主砲が宿敵のルーキーに封じられた。阪神・佐藤輝は巨人のドラフト１位・竹丸の前に、３打数無安打。「いいピッチャーでした」と悔しさを押し殺しながら、敗戦を受け入れた。

バットが空を切ると、球場の左半分を埋めた虎党からため息が漏れた。２点を追う四回、無死一、三塁の絶好機で、チェンジアップに三振。落差が大きく、逃げていくような軌道の“魔球”に、最後までタイミングが合わなかった。六回は、２死から直球をはじき返し、ピッチャー強襲の一打を放ったが、遊撃に素早くカバーされ一塁はアウト。「そこを捉えきれるように頑張ります」と言葉を絞りだした。

チームとして、左腕の直球とチェンジアップのコンビネーションに苦しめられた。１三振を喫するなど、無安打の近本は「いいボールを投げていた。堂々と投げさせてしまった」と肩を落とした。自身開幕初スタメンで、結果を残せなかった中川は「チェンジアップがめちゃくちゃ良かった」と脱帽だった。

プロ初登板のルーキーに勝ち星を献上する、悔しいスタートとなったが、まだシーズンは始まったばかり。佐藤輝は「また次ですね」と視線を次戦へ向けていた。