[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇62銘柄・下落352銘柄（東証終値比）
3月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは431銘柄。東証終値比で上昇は62銘柄、下落は352銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は81銘柄。うち値上がりが4銘柄、値下がりは76銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1450円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 28 +6（ +27.3%）
2位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 1949 +400（ +25.8%）
3位 <149A> シンカ 1870 +269（ +16.8%）
4位 <3664> モブキャスト 36.7 +4.7（ +14.7%）
5位 <7989> ブラインド 2861 +279（ +10.8%）
6位 <3778> さくらネット 2850 +228（ +8.7%）
7位 <247A> Ａｉロボ 1403 +102（ +7.8%）
8位 <6997> 日ケミコン 1555 +101（ +6.9%）
9位 <7375> リファバスＧ 1290 +71（ +5.8%）
10位 <7794> ＥＤＰ 1380 +66（ +5.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6525> コクサイエレ 4355.9 -1017.1（ -18.9%）
2位 <3917> アイリッジ 500 -90（ -15.3%）
3位 <7567> 栄電子 450 -68（ -13.1%）
4位 <4381> ビープラッツ 530 -75（ -12.4%）
5位 <8614> 東洋証券 675 -90（ -11.8%）
6位 <4438> Ｗｅｌｂｙ 300 -39（ -11.5%）
7位 <4222> 児玉化 966 -125（ -11.5%）
8位 <3641> パピレス 955 -114（ -10.7%）
9位 <8705> 日産証券Ｇ 252 -25（ -9.0%）
10位 <7918> ヴィアＨＤ 113 -11（ -8.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4902> コニカミノル 533 +5.1（ +1.0%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4925 +25（ +0.5%）
3位 <6178> 日本郵政 1865 +9.0（ +0.5%）
4位 <7951> ヤマハ 1140 +1.5（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3099> 三越伊勢丹 2860 -116.5（ -3.9%）
2位 <2801> キッコマン 1390 -53.5（ -3.7%）
3位 <5711> 三菱マ 4940 -190（ -3.7%）
4位 <4208> ＵＢＥ 2438 -91.0（ -3.6%）
5位 <3861> 王子ＨＤ 840 -31.2（ -3.6%）
6位 <6701> ＮＥＣ 3851.2 -138.8（ -3.5%）
7位 <3402> 東レ 1077 -38.0（ -3.4%）
8位 <9107> 川崎汽 2679.2 -91.3（ -3.3%）
9位 <4062> イビデン 8000 -269（ -3.3%）
10位 <7267> ホンダ 1297 -43.0（ -3.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 28 +6（ +27.3%）
2位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 1949 +400（ +25.8%）
3位 <149A> シンカ 1870 +269（ +16.8%）
4位 <3664> モブキャスト 36.7 +4.7（ +14.7%）
5位 <7989> ブラインド 2861 +279（ +10.8%）
6位 <3778> さくらネット 2850 +228（ +8.7%）
7位 <247A> Ａｉロボ 1403 +102（ +7.8%）
8位 <6997> 日ケミコン 1555 +101（ +6.9%）
9位 <7375> リファバスＧ 1290 +71（ +5.8%）
10位 <7794> ＥＤＰ 1380 +66（ +5.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6525> コクサイエレ 4355.9 -1017.1（ -18.9%）
2位 <3917> アイリッジ 500 -90（ -15.3%）
3位 <7567> 栄電子 450 -68（ -13.1%）
4位 <4381> ビープラッツ 530 -75（ -12.4%）
5位 <8614> 東洋証券 675 -90（ -11.8%）
6位 <4438> Ｗｅｌｂｙ 300 -39（ -11.5%）
7位 <4222> 児玉化 966 -125（ -11.5%）
8位 <3641> パピレス 955 -114（ -10.7%）
9位 <8705> 日産証券Ｇ 252 -25（ -9.0%）
10位 <7918> ヴィアＨＤ 113 -11（ -8.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4902> コニカミノル 533 +5.1（ +1.0%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4925 +25（ +0.5%）
3位 <6178> 日本郵政 1865 +9.0（ +0.5%）
4位 <7951> ヤマハ 1140 +1.5（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3099> 三越伊勢丹 2860 -116.5（ -3.9%）
2位 <2801> キッコマン 1390 -53.5（ -3.7%）
3位 <5711> 三菱マ 4940 -190（ -3.7%）
4位 <4208> ＵＢＥ 2438 -91.0（ -3.6%）
5位 <3861> 王子ＨＤ 840 -31.2（ -3.6%）
6位 <6701> ＮＥＣ 3851.2 -138.8（ -3.5%）
7位 <3402> 東レ 1077 -38.0（ -3.4%）
8位 <9107> 川崎汽 2679.2 -91.3（ -3.3%）
9位 <4062> イビデン 8000 -269（ -3.3%）
10位 <7267> ホンダ 1297 -43.0（ -3.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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