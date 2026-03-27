　3月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは431銘柄。東証終値比で上昇は62銘柄、下落は352銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は81銘柄。うち値上がりが4銘柄、値下がりは76銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1450円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　 28　　　 +6（ +27.3%）
2位 <9159>　ＷＴＯＫＹＯ　　　 1949　　 +400（ +25.8%）
3位 <149A>　シンカ　　　　　　 1870　　 +269（ +16.8%）
4位 <3664>　モブキャスト　　　 36.7　　 +4.7（ +14.7%）
5位 <7989>　ブラインド　　　　 2861　　 +279（ +10.8%）
6位 <3778>　さくらネット　　　 2850　　 +228（　+8.7%）
7位 <247A>　Ａｉロボ　　　　　 1403　　 +102（　+7.8%）
8位 <6997>　日ケミコン　　　　 1555　　 +101（　+6.9%）
9位 <7375>　リファバスＧ　　　 1290　　　+71（　+5.8%）
10位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1380　　　+66（　+5.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6525>　コクサイエレ　　 4355.9　-1017.1（ -18.9%）
2位 <3917>　アイリッジ　　　　　500　　　-90（ -15.3%）
3位 <7567>　栄電子　　　　　　　450　　　-68（ -13.1%）
4位 <4381>　ビープラッツ　　　　530　　　-75（ -12.4%）
5位 <8614>　東洋証券　　　　　　675　　　-90（ -11.8%）
6位 <4438>　Ｗｅｌｂｙ　　　　　300　　　-39（ -11.5%）
7位 <4222>　児玉化　　　　　　　966　　 -125（ -11.5%）
8位 <3641>　パピレス　　　　　　955　　 -114（ -10.7%）
9位 <8705>　日産証券Ｇ　　　　　252　　　-25（　-9.0%）
10位 <7918>　ヴィアＨＤ　　　　　113　　　-11（　-8.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4902>　コニカミノル　　　　533　　 +5.1（　+1.0%）
2位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4925　　　+25（　+0.5%）
3位 <6178>　日本郵政　　　　　 1865　　 +9.0（　+0.5%）
4位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1140　　 +1.5（　+0.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 2860　 -116.5（　-3.9%）
2位 <2801>　キッコマン　　　　 1390　　-53.5（　-3.7%）
3位 <5711>　三菱マ　　　　　　 4940　　 -190（　-3.7%）
4位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2438　　-91.0（　-3.6%）
5位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　840　　-31.2（　-3.6%）
6位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 3851.2　 -138.8（　-3.5%）
7位 <3402>　東レ　　　　　　　 1077　　-38.0（　-3.4%）
8位 <9107>　川崎汽　　　　　 2679.2　　-91.3（　-3.3%）
9位 <4062>　イビデン　　　　　 8000　　 -269（　-3.3%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1297　　-43.0（　-3.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

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