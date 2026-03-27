日経225オプション6月限（27日日中） 5万5500円コール2135円
27日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は19枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは5万5500円の3枚（2135円）だった。プットのの合計出来高は12枚。プットの出来高トップは5万3000円の7枚（3090円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 69 69000
1 83 68000
1 725 60250
1 -100 750 60000
3 2135 55500
53000 3090 7
45000 1050 +60 2
40000 580 +30 1
12500 25 +3 2
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 69 69000
1 83 68000
1 725 60250
1 -100 750 60000
3 2135 55500
53000 3090 7
45000 1050 +60 2
40000 580 +30 1
12500 25 +3 2
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