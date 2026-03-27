　27日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は19枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは5万5500円の3枚（2135円）だった。プットのの合計出来高は12枚。プットの出来高トップは5万3000円の7枚（3090円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　69　　69000　
　　 1　　　　　　　83　　68000　
　　 1　　　　　　 725　　60250　
　　 1　　-100　　 750　　60000　
　　 3　　　　　　2135　　55500　
　　　　　　　　　　　　　53000　　3090 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45000　　1050 　　 +60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 580 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　25 　　　+3　　　 2　


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