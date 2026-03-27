選外なのに！敗れたフランス戦で「ネイマール」チャント発生。ブラジル指揮官アンチェロッティは、この一件に関して問われ――
そこにいなくても、それは起こった。
カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は現地３月26日、アメリカで行なわれた国際親善試合でフランス代表と対戦。１−２で敗れた。32分にキリアン・エムバペ、65分にユーゴ・エキティケにゴールを奪われた後、78分にブレーメルが１点を返すも反撃はそこまでだった。
注目を集めているのは、試合中に自然発生した「OLÉ, OLÉ, OLÉ, OLÁ, NEYMAR, NEYMAR」というチャントだ。34歳の英雄ネイマールは今回の代表活動も不在のなか、セレソン復帰を強く求めるサポーターたちが声を張り上げたのだ。
ただ、アンチェロッティ監督はあくまで冷静だ。試合後にネイマールのチャントについて問われ、次のように語った。
「今は、ここに来てプレーし、全力を尽くし、責任を果たし、懸命に戦ってくれた選手たちの話をしなければならない。私は満足している。そして次はクロアチア戦に向けて準備を進めていく」
名将アンチェロッティが、自身が招集した選手としてネイマールについて話す日は来るだろうか。北中米ワールドカップまで、時間はあまりない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フランス戦の最中に発生！「ネイマール」チャント
カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は現地３月26日、アメリカで行なわれた国際親善試合でフランス代表と対戦。１−２で敗れた。32分にキリアン・エムバペ、65分にユーゴ・エキティケにゴールを奪われた後、78分にブレーメルが１点を返すも反撃はそこまでだった。
注目を集めているのは、試合中に自然発生した「OLÉ, OLÉ, OLÉ, OLÁ, NEYMAR, NEYMAR」というチャントだ。34歳の英雄ネイマールは今回の代表活動も不在のなか、セレソン復帰を強く求めるサポーターたちが声を張り上げたのだ。
ただ、アンチェロッティ監督はあくまで冷静だ。試合後にネイマールのチャントについて問われ、次のように語った。
「今は、ここに来てプレーし、全力を尽くし、責任を果たし、懸命に戦ってくれた選手たちの話をしなければならない。私は満足している。そして次はクロアチア戦に向けて準備を進めていく」
名将アンチェロッティが、自身が招集した選手としてネイマールについて話す日は来るだろうか。北中米ワールドカップまで、時間はあまりない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フランス戦の最中に発生！「ネイマール」チャント