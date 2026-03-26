TVアニメ『【推しの子】』第4期 Final Seasonの制作が決定した。

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集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載された赤坂アカ・横槍メンゴによる人気漫画をアニメ化した『【推しの子】』は、伝説のアイドル・星野アイの死をめぐって、彼女の息子／娘であるアクアとルビーが芸能界の闇に触れていくサスペンスフィクション。

2024年に放送された第2期では、作中の2.5次元舞台『東京ブレイド』に出演したアクアの復讐心にフォーカスした「2.5次元舞台編」が描かれた。そして2026年放送の第3期では、かつての想い人・ゴローの死を知ったルビーの復讐の行方が明らかに。

あわせて公開された特報映像では、ルビーやゴローの過去とアイとの関係などが示唆されている。

また、うつむくアクアとルビーの背後に、静かに微笑むアイの姿が描かれた第4期制作決定ビジュアルも公開された。

コメント大塚剛央（アクア役）

祝！ 第4期制作決定！ここまでアニメ『【推しの子】』を観てくださり、誠にありがとうございます。2023年から放送がスタートし、いよいよFinal Seasonです。ここから改めて、自分がアクア役としてどう向き合ってどう感じるのか、皆様にどう受け取っていただけるのか、今はただ楽しみです。アニメ『【推しの子】』も完結に向けて駆け抜けていきますので、どうぞ最後まで見届けてください！

伊駒ゆりえ（ルビー役）

大きな感謝と嬉しさ、前向きなプレッシャー、すべてを力に変えてFinal Seasonに臨みます！大好きなキャスト・スタッフの皆さんと共に、最後まで精一杯『【推しの子】』と向き合ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

潘めぐみ（有馬かな役）

ここまで来たら最後まで描かないなんて嘘ですよね。でも、アニメがFinal Seasonを迎えられるのも、皆さんのお陰。本当に有難うございます。『【推しの子】』のもと、有馬かなとして、愛する皆さんと過ごせる残り時間を噛み締めて。物語における役目を果たします。

石見舞菜香（黒川あかね役）

皆様の応援のおかげで、TV アニメ『【推しの子】』Final Season をお届けすることができること、本当に幸せに感じています...…！いよいよFinalか...…と、少し寂しい気持ちにもなりますが、しっかりと最後まで全力であかねちゃんと駆け抜けたいと思います。放送を楽しみにしていただけると嬉しいです。

大久保瑠美（MEM ちょ役）

ついにここまで来ました、来てしまいました。MEM ちょと共に完結まで走り切れることは、寂しさもありますが何より嬉しいです。原作の良さを大切にしつつ、アニメでしか表現できない物語をアニメチームは紡いできてくれました...…この先も楽しみにしています！『【推しの子】』に出会えて幸せです。最後まで応援よろしくお願いいたします。

高橋李依（アイ役）

第3期、みんなみんな、お疲れ様でした！えーん！ 『【推しの子】』終わんないでー！ という気持ちと、じゃあ何のためにここまで走ってきたんだ！ ......と、第3期を観ちゃったら、もう止まれないですよね。Final Season、一緒に行こっか！（文＝リアルサウンド編集部）