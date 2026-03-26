タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久シリーズ開幕戦での“へそ出し”ショットを公開した。

「#S耐 開幕戦inもてぎ 久しぶりのサーキット みんなの応援のおかげで最高に楽しいスタートになりました 本当にありがとうっ」と感謝。

「D’stationフレッシュエンジェルズ」のコスチューム姿の写真をアップし「書きたいことたっくさんあったのでレポート捗った 公開されたら読んでね〜っ」とつづった。

ハッシュタグで「スーパー耐久」「モビリティリゾートもてぎ」「レースクイーン」「レースアンバサダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ綺麗＆可愛い！＆お似合いです」「こちゃまる〜可愛い〜すぎる」「やっとシーズンが来ましたね こちゃさん可愛いいね〜」「可愛いー赤がコスチューム似合って光ってます」「カワ格好いい」「赤が似合う」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。

自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。