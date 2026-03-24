佐藤マクニッシュ怜子＆竹山晃暉が結婚 新たな人生のパートナーに「帰る場所を共に育てていく」
モデルで起業家の佐藤マクニッシュ怜子（30）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。プロラグビー選手の竹山晃暉（29）との結婚を発表した。
【動画】プロポーズも反響…佐藤マクニッシュ怜子＆竹山晃暉が結婚
佐藤は投稿で「出会った当初から『人生を共に創っていく』という価値観を大切にしながら関係を築いてきました」と振り返り、「結婚はゴールではなく通過点。これからもそれぞれの道を歩みながら、帰る場所を共に育てていくパートナーとして、新たな人生を歩んでいきます」とつづった。
経営者とアスリートという異なるフィールドで活動してきた2人は、それぞれの分野で挑戦を続けながら関係を深めてきた。SNSでは、自然体で穏やかな雰囲気の2人の姿が注目を集めており、今回の結婚発表や公開されたプロポーズ動画にも、多くの祝福と感動の声が寄せられている。
佐藤は、1995年8月11日生まれ。モデル、タレント、起業家。東京都出身、国際基督教大学卒業。国際基督教大学在学中にライフスタイルブランドAMATERASを創業。現在はウェルネスを軸としたライフスタイルウェアブランドとして事業を拡大し、空間デザインを含む多角的な事業を展開している。
竹山晃暉は、1996年9月25日生まれ。ジャパンラグビーリーグワン埼玉パナソニックワイルドナイツに所属するラグビー選手。日本代表キャップを持ち、御所実業高校時代より注目される選手。
【動画】プロポーズも反響…佐藤マクニッシュ怜子＆竹山晃暉が結婚
佐藤は投稿で「出会った当初から『人生を共に創っていく』という価値観を大切にしながら関係を築いてきました」と振り返り、「結婚はゴールではなく通過点。これからもそれぞれの道を歩みながら、帰る場所を共に育てていくパートナーとして、新たな人生を歩んでいきます」とつづった。
佐藤は、1995年8月11日生まれ。モデル、タレント、起業家。東京都出身、国際基督教大学卒業。国際基督教大学在学中にライフスタイルブランドAMATERASを創業。現在はウェルネスを軸としたライフスタイルウェアブランドとして事業を拡大し、空間デザインを含む多角的な事業を展開している。
竹山晃暉は、1996年9月25日生まれ。ジャパンラグビーリーグワン埼玉パナソニックワイルドナイツに所属するラグビー選手。日本代表キャップを持ち、御所実業高校時代より注目される選手。