ストーブで焼き芋を作っていたら、ワンコ2匹と猫さんが集合して…？ほっこりする光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で21万回再生を突破。「可愛すぎる」「幸せなひととき」「癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：ストーブで芋を焼いていたら『犬2匹と猫』も集まってきて…平和すぎる『焼き芋パーティー』】

犬2匹と猫がストーブの周りに集合

YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」には、柴犬の「スティーブ」くん・コーギーの「ハル」ちゃん・三毛猫の「ディス子」さんの愉快なアテレコ動画が投稿されています。ご紹介するのは、お家で焼き芋パーティーを開催した時の様子。

飼い主さんがストーブで焼き芋を作ろうと思って準備していたら、スティーブくんたちがストーブの周りに集合。お芋をストーブの上に乗せて焼いている間、3匹はお芋の匂いを堪能しながらじっと待っていたとか。1番食いしん坊なハルちゃんも、興奮を抑えて大人しく待機していて、とてもお利口さんだったそう。

みんなで焼き芋パーティー！

しばらくすると焼き芋が完成。スティーブくんとハルちゃんは飼い主さんに群がって、「早くちょうだい！」とアピールしたそう。もう待ちきれないようなので、さっそく順番に焼き芋をあげたところ、2匹はお目目をキラキラさせながらパクっと食べたとか。満足そうなお顔が愛おしくて、見ているこちらまで幸せな気持ちになります。

飼い主さんはディス子さんにも焼き芋を差し出してみたのですが、匂いを嗅ぐだけで食べなかったそう。どうやらディス子さんは焼き芋が好きではないようですが、それでもみんなと一緒にストーブを囲んで焼き芋パーティーに参加してくれるところが可愛いですね。

平和で尊い光景にほっこり

その後も、スティーブくんとハルちゃんは美味しそうに焼き芋を食べ続け、ディス子さんはそんな2匹の様子を静かに見守っていたとか。その平和で尊い光景は、たくさんの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「みんなでストーブに集まってるの可愛い」「いい子に待てて偉い」「なんて穏やかで幸せな光景なんだ！」「楽しい団欒で羨ましいな～」といったコメントが寄せられています。

スティーブくん＆ハルちゃん＆ディス子さんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。