記事ポイント 深作農園が茨城県の農業法人として初の認定。キャンペーンは2026年5月6日まで開催。いちご狩り参加者に300円引きクーポンを配布。 深作農園が茨城県の農業法人として初の認定。キャンペーンは2026年5月6日まで開催。いちご狩り参加者に300円引きクーポンを配布。

深作農園が、健康経営優良法人の認定を記念した店頭キャンペーンを2026年5月6日まで展開します。

認定の話題に加えて、受賞いちごを楽しめるいちご狩りや農園カフェの新作スイーツなど、農園の魅力をまとめて味わえる内容です。

生産から加工、販売まで手がける深作農園ならではの取り組みに触れられるのも見どころになっています。

深作農園「健康経営優良法人認定記念キャンペーン」

認定内容：健康経営優良法人認定開催期間：2026年5月6日まで会場：深作農園直売所／ファームクーヘンフカサク／ファームパティスリー ル・フカサク

健康経営は、働く人の健康を経営の視点で大切にする考え方です。

食品を届ける農業法人として、働く環境づくりまで丁寧に積み重ねてきた姿勢が、今回の認定につながっています。

深作農園は茨城・鉾田で農業の可能性を広げてきた存在です。

生産だけでなく、加工や販売、サービスまで一貫して手がけているため、農園ならではのおいしさをさまざまな形で楽しめます。

これまでにも農業や地域に関わる取り組みで高い評価を重ねてきました。

今回はその歩みの先にある認定を記念し、店頭で楽しめる企画へつなげているのが魅力です。

認定の意義は、組織で働く人を大切にする姿勢が社会的にも評価される点にあります。

農園の品質づくりと働く環境づくりが同じ方向を向いているからこそ、商品やサービスの魅力にも厚みが生まれていました。

いちご狩り

記念キャンペーンでは、受賞いちごを楽しめるいちご狩りが中心企画として用意されています。

予約不要で参加できるので、思い立った日に立ち寄りやすいのがうれしいポイントです。

農園で育てたいちごをその場で味わえるため、深作農園が積み重ねてきた栽培のこだわりを体験として楽しめます。

ラブソング

深作農園のいちご「ラブソング」は、受賞歴を持つ注目の品種です。

キャンペーンでは、いちご狩り参加者に受賞いちごを1箱300円引きで購入できるクーポンが配布されます。

気に入った味を持ち帰りたい人にも相性のよい内容です。

認定記念キャンペーン

店頭では、農家がつくるバウムクーヘンに使えるクーポンの配布や、受賞いちごを使った新作いちごスイーツの提供も行われます。

いちご狩りだけで終わらず、直売所やカフェもあわせて巡る楽しみ方ができるのが今回の魅力です。

農園の仕事が、食べる楽しさや買う楽しさまでつながっていることを実感できる企画になっています。

認定の話題をきっかけに、深作農園の魅力をまとめて味わえるのがうれしいところです。

いちご狩りを楽しみたい人はもちろん、スイーツや焼き菓子もあわせて味わいたい人にもおすすめです。

店頭キャンペーンは2026年5月6日までなので、農園のおいしさを体験したい人はこの機会にチェックしてみてください。

深作農園「健康経営優良法人認定記念キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンはいつまで楽しめますか。

キャンペーンは2026年5月6日まで開催されます。

Q. いちご狩り参加者向けの特典はありますか。

受賞いちごを1箱300円引きで購入できるクーポンが配布されました。

Q. いちご狩り以外の楽しみ方はありますか。

農園カフェでは受賞いちごを使った新作いちごスイーツが提供され、バウムクーヘンに使えるクーポンも用意されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 受賞いちごをお得に楽しめる！ 深作農園「健康経営優良法人認定記念キャンペーン」 appeared first on Dtimes.