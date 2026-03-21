元AKB48で俳優の前田敦子さんが、自身初となる電子版写真集「前田敦子写真集Beste」（撮影：北岡稔章、講談社）を3月18日にリリース。主要ネット書店で1位を獲得するなど大反響です。未解禁カットも特別公開され、“過去最大露出”に挑戦した意欲作として注目を集めている。



【写真】Tバックカットやありのままの姿が話題になった前田敦子さん

前田さんはAKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動しています。2025年に芸能活動20周年を迎えた節目として、2月13日に同写真集の書籍版をリリース。「これが最後」と語るメモリアル写真集はSNSでは引き続き話題になっています。



撮影の地は中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、「大人の恋」をテーマに撮り下ろしました。凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を表現しています。



前田さんは、「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っています。私自身も撮影をしていて、好きな人がほしくなりました。ウィーンは『好きな人と来たいな』『こんなところに連れてきてくれたら絶対に好きになっちゃう』という妄想が膨らむ素敵な街でした」と振り返っています。「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」との思いのもと、これまでの作品を上回る大胆な表現は必見です。



また前田敦子写真集公式X（＠atsuko_book）では先行カット、アザーカット、最新情報などを順次投稿しています。



【前田敦子さんプロフィール】

まえだ・あつこ 1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビューし、AKB48劇場の舞台に立つ。2006年のインディーズデビュー以降、約5年間にわたりセンターを務め、“絶対的センター”として国民的な人気を獲得。2012年にグループを卒業後は、俳優として表現を続けている。2025年に芸能活動20周年を迎えた。