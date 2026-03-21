ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）が20日に自身のYouTubeチャンネルを更新。がーどまんの母が出演し、元ユーチューバーで、元チャンネルスタッフ・マホト氏（33）への“本音”をぶっちゃける場面があった。

がーどまんは18日、マホト氏を含めたスタッフらと、動画編集上のトラブルや給料面で口論になった様子を公開。そこで、がーどまんは「自分ら、俺に要求しすぎ。どこに編集者（マホト氏）に200万払うヤツがおるんすか?」と語っていた。

また「（ユーチューバー仲間）ガミックスの編集にも入って、下がりました?」と問いかけ、マホト氏が「下がりましたよ、180万に」と返すと、がーどまんは「180の何がダメなんだ、マジで!」と声を荒げていた。

がーどまんから事情を聞いた母は「あんなヤツ（マホト氏）を助けるからこうなるんだよ」と一言。「お前は優しすぎ、あと人を信じすぎ」といい「これで頭を打って、寂しい思いをしたらもう一つ立派な男になれるから。みんなそうして大人になっていくんだよ」と声をかけると、がーどまんは「頑張る…」と涙をこぼしていた。