【「バーガーキング 高島平店」（東京都板橋区）】 3月20日 オープン予定 【「バーガーキング イオンタウン東浦和店」（埼玉県さいたま市）】 3月28日 オープン予定 【「バーガーキング MEGAドン・キホーテUNY矢作店」（愛知県岡崎市）】 4月16日 オープン予定 【「バーガーキング モレラ岐阜店」（岐阜県本巣市）】 4月22日 オープン予定

ビーケージャパンホールディングスは、ファストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」を3月に東京と埼玉に、また4月に愛知と岐阜にグランドオープンする。

同社は、全国への新規出店を強化している。3月20日には東京都板橋区に「バーガーキング 高島平店」、3月28日には埼玉県さいたま市に「バーガーキング イオンタウン東浦和店」、4月16日には愛知県岡崎市に「バーガーキング MEGAドン・キホーテUNY矢作店」、そして4月22日には岐阜県本巣市に「バーガーキング モレラ岐阜店」がオープンし、新規出店する4店舗を合わせ、全国に352店舗（※2026年4月22日時点、予定）となる。

同社は「バーガーキング」にて「今後も直火焼きの100%ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする大型本格バーガー『ワッパー』を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供してまいります」としている。

店舗概要

「バーガーキング 高島平店」

オープン日時：3月20日10時

店舗住所：東京都板橋区高島平9-23-1 メトロ・エム高島平1F フードコート

営業時間：10時～21時

「バーガーキング イオンタウン東浦和店」

オープン日時：3月28日9時

店舗住所：埼玉県さいたま市緑区東浦和1-1-6 イオンタウン東浦和2F

営業時間：10時～21時（※3月28日のみ9時～21時）

「バーガーキング MEGAドン・キホーテUNY矢作店」

オープン日時：4月16日9時

店舗住所：愛知県岡崎市舳越町字神道35 MEGAドン・キホーテUNY矢作 1F

営業時間：9時～22時

「バーガーキング モレラ岐阜店」

オープン日時：4月22日10時

店舗住所：岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜 1F

営業時間：10時～21時

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

店舗デザイン概要

店舗デザインのブランドカラーには、本格的なバーガーのおいしさを感じられるよう、直火焼きの100%ビーフパティやセサミバンズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンといった野菜、マヨソース、ケチャップなどをモチーフにした、レッド・オレンジ・ブラウン・グリーン・イエローなどの色を使用。また、伝統的でアイコニックなフォントを使い、とろっとしていておいしそうなイメージを感じられるようになっており、ユニークな手書きのイラストはエネルギーやユーモアを表現している。

外観画像※画像はイメージ

内観画像※画像はイメージ

同社おすすめ商品

「ワッパー チーズ」

ワッパーは「とてつもなく大きい」ことを意味する。一般的なハンバーガーの約1.4倍の大きさで、バンズの直径は約13センチと大きく、直火焼きの100%ビーフパティは約114gもある。

「ワッパー チーズ」は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスをクリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ商品。

【ワッパー チーズ】

価格：単品740円、セット1,040円

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。

・お子様向けメニュー「キッズセット」

「チーズバーガー キッズセット」

価格：490円

「ハンバーガー キッズセット」

価格：460円

「チキンナゲット キッズセット」

価格：480円

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース1つ付き

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（S）となる。

※画像はイメージです。