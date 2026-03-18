WBC決勝ベネズエラ―米国（ローンデポ・パーク）

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミで決勝が行われ、世界ランク5位のベネズエラが3-2で同3位・米国を下し、初優勝を成し遂げた。9回に4番打者エウヘニオ・スアレス内野手が決勝タイムリー。最後は剛腕ダニエル・パレンシアが締め、ナインは歓喜の輪を作った。

オマー・ロペス監督率いる中南米の強豪が、悲願の初優勝を果たした。17年大会以来となる王座奪還を狙う米国との頂上決戦。両軍ファンが詰めかけたローンデポ・パークで、死闘が繰り広げられた。

試合が動いたのは3回。ベネズエラがガルシアの中犠飛で1点を先取した。ぺレスが右前打、アクーニャJr.が四球で出塁。米国先発マクリーンの暴投で1死二、三塁になり、好機を活かした。

5回にはアブレイユが貴重な追加点となる中越えソロ。準々決勝・日本戦でも決勝の逆転3ランを放っている男がまたも大仕事をやってのけた。

ベネズエラの先発はエデュアルド・ロドリゲス。メジャー通算94勝、32歳のベテラン左腕が大舞台で快投を披露した。4回1/3を投げて、1安打無失点。継投もはまり、7回まで米国打線に二塁すら踏ませなかった。

しかし8回2死一塁から、オリックスで守護神を務めるマチャドが同点2ランを被弾。この試合前まで打率.167と不振だったハーパーに、甘い球を中越えに運ばれた。場内は騒然。2-2で9回の攻防に入った。

9回、先攻のベネズエラは先頭アラエスが四球で出塁すると、代走サノハが二盗に成功。間一髪のタイミングで、米国がチャレンジしたが判定は覆らなかった。その直後、4番スアレスが左中間へ勝ち越し適時二塁打。観客席はペットボトルが飛び交うほどの熱狂に包まれた。その裏マウンドに上がったパレンシアが1点を守り切り、ナインは歓喜を爆発させた。

試合前まで、両軍のWBCでの対戦成績はアメリカの3勝2敗。前回大会でも準々決勝で激突している。ベネズエラはリードして試合終盤に入ったが、8回にトレイ・ターナーに逆転満塁弾を浴び、7-9で敗れていた。今大会は準々決勝で日本、準決勝で旋風を巻き起こしたイタリアを下し、最後は米国との接戦をものにしてリベンジ成功。政治的不安定な状況にあるベネズエラ国内に、これ以上ない喜びをもたらした。

▼WBC歴代優勝国 ※（)内は決勝スコアと準優勝国

2006年 日本（10-6 キューバ）

2009年 日本（5-3 韓国）

2013年 ドミニカ共和国（3-0 プエルトリコ）

2017年 米国（8-0 プエルトリコ）

2023年 日本（3-2 米国）

2026年 ベネズエラ（3-2 米国）



（THE ANSWER編集部）