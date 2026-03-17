Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーライン上で戦うリーグ6位・渋谷ABEMAS。前夜の結果を受けて、7位のTEAM雷電とは、わずか1.4ポイント差という大接戦になっている。

【映像】6位・渋谷ABEMAS、連夜の戦い（中継）

渋谷ABEMASは前日、TEAM雷電とレギュラーシーズン最後の直接対決を終えた。ごくわずかのリードで、アガリ1回分で順位が変わるほど。試合がないTEAM雷電との差を、なんとしても今のうちに広げたいところだ。

【3月17日第1試合】

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）個人10位 ＋217.1

KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）個人6位 ＋269.0

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人12位 ＋152.7

セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人18位 ＋52.2

【3月16日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋885.2（114/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋762.8（114/120）

3位 BEAST X ＋563.4（114/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋11.7（112/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲5.9（114/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲201.4（116/120）

7位 TEAM雷電 ▲202.8（116/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲547.6（116/120）

9位 EARTH JETS ▲585.8（116/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲679.6（112/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

