　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーライン上で戦うリーグ6位・渋谷ABEMAS。前夜の結果を受けて、7位のTEAM雷電とは、わずか1.4ポイント差という大接戦になっている。

【映像】6位・渋谷ABEMAS、連夜の戦い（中継）

　渋谷ABEMASは前日、TEAM雷電とレギュラーシーズン最後の直接対決を終えた。ごくわずかのリードで、アガリ1回分で順位が変わるほど。試合がないTEAM雷電との差を、なんとしても今のうちに広げたいところだ。

【3月17日第1試合】

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）個人10位　＋217.1
KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）個人6位　＋269.0
渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人12位　＋152.7
セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人18位　＋52.2

【3月16日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋885.2（114/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋762.8（114/120）
3位　BEAST X　＋563.4（114/120）
4位　セガサミーフェニックス　＋11.7（112/120）
5位　赤坂ドリブンズ　▲5.9（114/120）
6位　渋谷ABEMAS　▲201.4（116/120）
7位　TEAM雷電　▲202.8（116/120）
8位　U-NEXT Pirates　▲547.6（116/120）
9位　EARTH JETS　▲585.8（116/120）
10位　KADOKAWAサクラナイツ　▲679.6（112/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 