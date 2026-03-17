久常涼が優勝予想9番手 先週は“第5のメジャー”で上位入り
＜バルスパー選手権 事前情報◇17日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞米国男子ツアーのフロリダ連戦も今週で一区切り。現地時間19日（木）からは「バルスパー選手権」が開催される。開幕に先立ち、PGAツアー公式サイトでは優勝予想ランキングが発表された。
≪写真≫超ユニーク 久常涼が新ネックパター投入
ツアー3年目の久常涼はV予想9番手に挙げられた。今季は3度トップ10入りしており、“第5のメジャー”と呼ばれる先週「ザ・プレーヤーズ選手権」では13位タイと好調を維持している。昨年大会4位の相性も評価された。V最有力はポイントランキング1位に立つジェイコブ・ブリッジマン（米国）。2番手以下はザンダー・シャウフェレ（米国）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）、ジャスティン・トーマス（米国）と海外メジャーが名を連ねた。金谷拓実、平田憲聖はランキングトップ15外。松山英樹、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）らは出場しない。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億5000万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億6100万円）が贈られる。【優勝予想ランキングトップ10】※（）内は世界ランキング1位：ジェイコブ・ブリッジマン（20）2位：ザンダー・シャウフェレ（7）3位：マシュー・フィッツパトリック（15）4位：ジャスティン・トーマス（14）5位：アクシャイ・バティア（22）6位：ビクトル・ホブラン（18）7位：コリー・コナーズ（40）8位：サヒス・ティーガラ（73）9位：久常涼（61）10位：ニコライ・ホイガード（47）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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