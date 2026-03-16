Dream Ami、ウエディングドレス姿に「えっ？」「アラ 素敵だ！」の声！ 「すごい綺麗でかわいい」
歌手のDream Amiさんは3月15日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレスを着用した姿を披露したところ「えっ？」「アラ 素敵だ！」といった声が寄せられています。
【写真】Dream Amiのウエディングドレス姿
ファンからは「えっ？」「アラ 素敵だ！」「グー!!」「すごい綺麗でかわいい」「最後まで楽しんで頑張ってね」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】Dream Amiのウエディングドレス姿
イケメン俳優に「ちょっとこれはカッコ良すぎるぞ。。」Amiさんは「ジキルアンドハイド、本日開幕いたしました!!」と、東京都千代田区・東京国際フォーラムで上演中のミュージカル『ジキル＆ハイド』を告知し、オフショットを投稿。俳優の柿澤勇人さん、真彩希帆さんとのスリーショットです。エマ・カルーを演じるAmiさんは、ウエディングドレスを着用しています。また「初日から柿澤ハイドに痺れまくり!!!!!! ちょっとこれはカッコ良すぎるぞ。。」と、柿澤さんの演技を絶賛しました。
「素敵な結婚式を挙げることができました!!」私生活では2月22日、建築家の半田悠人さんと結婚して6年を迎えたAmiさん。同日の投稿では「そして昨年いろんなご縁が重なり、私達夫婦ゆかりの地で、素敵な結婚式を挙げることができました!!」と、結婚式を挙げたことを報告しました。ウエディングドレス姿のAmiさんとタキシード姿の半田さんのツーショットも載せています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)