Dream Ami、ウエディングドレス姿に「えっ？」「アラ 素敵だ！」の声！ 「すごい綺麗でかわいい」

Dream Ami、ウエディングドレス姿に「えっ？」「アラ 素敵だ！」の声！ 「すごい綺麗でかわいい」