イラストレーターのはまゆさんの2つの漫画がインスタグラムで合計8200以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

テストの結果が悪かった、としょんぼりしていた小学1年のアザラシくん。それを聞いたアザラシママは…。アザラシ親子の何気ない、けれど心温まる日常を描いた作品に、読者からは「感動して涙が…」「すてきな作品」「ママの褒め方、参考にしたい」などの声が上がっています。

日常の中にある、親子の優しい一コマ

はまゆさんは、インスタグラムで作品を発表しています。はまゆさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

はまゆさん「私自身も子どもがいまして、日々の体験などをもとに漫画を描きました」

Q.初めてはまゆさんの作品を読む人たちへ向けて、登場するキャラクターの紹介と作品のコンセプトを教えてください。

はまゆさん「優しくてお料理好きなアザラシママと、お勉強や運動がちょっぴり苦手な小学1年のアザラシくんです。父は離れた場所で働いているので、普段は母と子の2人暮らしをしています。何気ない日々の幸せをコンセプトに、アザラシくんの成長や母のおいしい食事など、アザラシ一家の日常を漫画に描いています」

Q.はまゆさんご自身は、アザラシママとアザラシくん親子の関係性をどのように感じますか。

はまゆさん「私もアザラシママのように、子どもたちにはいつも笑顔で優しくありたいと思いつつも、なかなかそうもいかず…。ついつい眉間にしわが入りがちです。『アザラシママ、すごいなあ〜』と感心しっぱなしですね」

Q.作品を描くときに、特にこだわったポイントはありますか。

はまゆさん「テストの漫画はアザラシくんの視点、忙しい日の漫画はアザラシママの視点でそれぞれ描きました」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

はまゆさん「他のアカウントでも漫画を描いているのですが、こちらの漫画は2〜3年前くらいからインスタグラムにアップし始めました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

はまゆさん「読んでくださる皆さんの心が温まったり、優しい気持ちになれたりするような、どこか懐かしくほっこりした作品を描き続けていきたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

はまゆさん「アザラシくんを応援してくださったり、見守ってくださったりするコメントや、『懐かしい』『自分と重なった』など、たくさんのコメントをいただきました。全て楽しくうれしく読ませていただいていて、日々作品を描くうえでとても励みになっています。ありがとうございます！」