【TGC】『今日好き』葛西杏也菜、白のミニスカから美脚のぞかせる 大人かわいい衣装でランウェイ飾る
ABEMA『今日、好きになりました。』卒業編に出演中の葛西杏也菜が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身】かわいすぎ！ノースリ春らしいコーデで登場したあやな
葛西は「2nd FASHION SHOW STAGE」に登場。ベージュ、ベビーピンク、スモーキーサックス、ブラックの4色をテーマに春を体現したステージとなっており、スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、“大人な女性”をイメージしたコーディネートで姿を現した。
葛西は、大きなリボンと金のボタンが印象的な紺のトップスに、白のミニスカートを合わせたコーデを着こなした。トップスにはきらりと輝く刺繍が施されている。髪型はサイド編みで白いレースのリボンでかわいさがプラスされている。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身】かわいすぎ！ノースリ春らしいコーデで登場したあやな
葛西は「2nd FASHION SHOW STAGE」に登場。ベージュ、ベビーピンク、スモーキーサックス、ブラックの4色をテーマに春を体現したステージとなっており、スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、“大人な女性”をイメージしたコーディネートで姿を現した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。