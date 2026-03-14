新名神にシャワー施設オープン

NEXCO西日本は2026年2月25日、新名神高速の甲南PA上下線にシャワーステーションを設置すると発表しました。



このシャワーステーションは2026年3月31日の午前9時にオープンする予定です。

甲南PAは、滋賀県甲賀市にある新名神のPAです。2008年の新名神開通とともに開業しました。

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名古屋方面からは滋賀県に入って「土山SA」の次にあたる2つ目の施設で、京都方面からは名神の「大津SA」「草津PA」に次ぐ3つ目の施設となります。また、甲南ICが併設されています。

甲賀市は忍者で有名なことから、施設は「忍者の里 甲南」という名称が付され、忍者をモチーフにしたお土産のほか、名産品の信楽焼や近江牛コロッケなども名物となっています。鈴鹿山脈を見渡せる展望台や、ドッグランも併設されています。

そんな甲賀PAですが、上下線ともにシャワーステーションが設置されることになりました。汗を流せるだけでなく、長距離走行時のリフレッシュや眠気覚ましに効果的です。

コインシャワー6室（男性用4室、女性用2室）とコインランドリー（洗濯機・乾燥機各3台）が設けられ、コインシャワーは10分300円、コインランドリーは洗濯機が1回300円、乾燥機が30分300円で利用できます。いずれも24時間営業です。

またコインシャワーは満室の場合、予約ができるシステムを導入しており、その場の端末でチェックインが可能なほか、コミュニケーションアプリ「LINE」を使っての予約も可能です。

さらに、甲南PAではショッピングコーナーが24時間営業に変更され、シャワーステーションの利用者にアメニティを販売する予定です。

なおNEXCO西日本ではシャワーステーションの設置施設を増やしており、名神・新名神ではすでに大津SA、草津PAに設置。2026年度には茨木千提寺PAの上下線にも設置される予定です。

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ちなみに甲賀PAは一般道からPA施設を利用できるよう、専用駐車場3台と「ウェルカムゲート」が設置されます。24時間一般道から出入りができ、2026年3月31日の7時から運用が開始される予定です。