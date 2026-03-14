第98回アカデミー賞ノミネート作品『センチメンタル・バリュー』を鑑賞。映画監督の父親と2人の娘の愛憎劇を描いた物語に心を揺さぶられる

第98回アカデミー賞ノミネート作品『センチメンタル・バリュー』を鑑賞。映画監督の父親と2人の娘の愛憎劇を描いた物語に心を揺さぶられる