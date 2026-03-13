Dior¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¤È¤É¤±¤ëºù¤Î¹á¤ê¡Ö¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ª¥ó ¥×¥ê¥ô¥§¡×¤È¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤ò¸ø³«
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ª¥ó ¥×¥ê¥ô¥§ ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤Î¹á¤ê¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ª¥ó ¥×¥ê¥ô¥§¡×¤Ï¡¢¥¯¥Á¥å¥ê¥¨¤Ç¤¢¤ê¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î»×ÁÛ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥á¥¾¥ó¤ÎÎò»Ë¤äÈþÅª¥³¡¼¥É¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¹á¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Á´22¼ï¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¹á¤ê¡£ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò»×¤ï¤»¤ë½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¤Ê¥Î¡¼¥È¤¬¹¤¬¤ë¹á¤ê¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤Ï¥ª¡¼¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥ó¥É&¥Ü¥Ç¥£ ¥½¡¼¥×¤ä¥Ï¥ó¥É&¥Ü¥Ç¥£ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«¡£¹á¤ê¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎµÈÂôÎ¼¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤¬¤³¤Î¥µ¥¯¥é¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10Ç¯¶á¤¯Á°¡¢½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿Åìµþ¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÝ¡¢¥®¥Õ¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£ºù¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤ÏÀº¿ÀÈþ¡£»ä¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Ìò¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¡ØËº¤ì¤ë¡Ù¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½ÀÆð¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÄü¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤Ç¤¤¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥µ¥¯¥é¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤à´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢½À¤é¤«¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°ìÊâÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤¦¤ÈµþÅÔ¤Î¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Î¼þ¤ê¤òºù¤¬°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£ÇÉ¼ê¤ÊËþ³«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤³¤«Á¡ºÙ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ò°ìÃÊ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢50mL¤¬2Ëü5,300±ß¡¢100mL¤¬4Ëü5,100±ß¡¢200mL¤¬6Ëü3,140±ß¡£¥Ï¥ó¥É&¥Ü¥Ç¥£ ¥½¡¼¥×¤Ï300mL¤¬1Ëü780±ß¡¢¥Ï¥ó¥É&¥Ü¥Ç¥£ ¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï300mL¤¬1Ëü4,080±ß¡£
