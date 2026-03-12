（左から）山口一郎、正源司陽子　※「日向坂46」インスタグラム

　日向坂46の公式インスタグラムが11日、メンバーの正源司陽子とサカナクションの山口一郎のコラボ動画と写真を公開。ファンから反響が寄せられている。

【動画】正源司陽子、突然登場の山口一郎にびっくり！

　今回公開されたのは、4月から毎週木曜の『オールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送）のパーソナリティを務める正源司と、毎週火曜の『オールナイトニッポン』のパーソナリティに決まった山口とのコラボ。

　動画では、サカナクションの楽曲「新宝島」にあわせて踊る正源司の前に、突然山口が登場。正源司が驚きながらも山口とともに踊る様子が収められている。

　投稿では2ショット写真も公開され、ファンからは「神コラボ！」「最高です！」「凄い！まさかのご本人登場」といった声が上がっている。

引用：「日向坂46」インスタグラム（＠hinatazaka46）